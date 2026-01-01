Женщина-Халк

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Персонаж комиксов издательства Marvel Comics
Факт
Была членом различных супергеройских команд, таких как Мстители, Фантастическая четверка, Герои по найму, Защитники
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Финал «Женщины-Халк» уникально ломает четвертую стену: посреди сюжета героиня приходит в офис Marvel и требует переделать «тупой сценарий»
#Женщина-Халк
«Черт, они будто делают игру в 2001 году». Marvel показала трейлер «Женщина-Халк» – и зрители обсуждают очень странную графику героини
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#Женщина-Халк
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