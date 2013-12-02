Рик и Морти

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Американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал для взрослых
Дата выхода
2 декабря 2013 г.
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Как понять «Рика и Морти», не смотря его: о чем сериал, почему его все обожают и что за огурец
#Рик и Морти
Как «Рик и Морти» сделал сычуаньский соус из 90-х популярным 20 лет спустя – и McDonald’s ввел его в ресторанах
#Рик и Морти