Клан Сопрано

Выход на экраны
1999 г.
Режиссер
Тим Ван Паттен
Лента
Материалы
Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?
4
#Клан Сопрано
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Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
5
#музыка
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