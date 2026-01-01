Лена Гликсон

Инфо
Музыкальный редактор из США
Факт
Родилась и выросла в Воронеже
Лента
Материалы
Материалы
Как девушка из Воронежа собирает музыку для голливудских фильмов – она номинирована на «Эмми» за «Очень странные дела»
#кино
Все материалы