Как девушка из Воронежа собирает музыку для голливудских фильмов – она номинирована на «Эмми» за «Очень странные дела»

Сериал «Очень странные дела» появился в 2016 году. Всего у него состоялось четыре сезона, но будет и последний, пятый. Он получал много разных премий, включая «Грэмми», гильдии киноактеров США и других.

Есть шанс на победу в новой премии «Эмми». И там будет представлена россиянка Лена Гликсон. Она номинирована за лучший монтаж звука в сериале. 12 сентября пройдет церемония награждения.

Разбираемся, кто такая Лена Гликсон:

🔸 Настоящая фамилии – Нежельская, но имя то же – Елена.

🔸 Она родилась и выросла в Воронеже. Гликсон училась в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей . Там она изучала теорию музыки. А еще – пела в местных мюзиклах.

🔸 Гликсон хорошо владела английским языком – учила еще с детского сада и потом в гимназии с углубленным изучением английского. Поступила в Музыкальный колледж Беркли. Переезд туда считает совпадением с изучением языка, но: «Думаю, если бы он был в Венгрии, я бы выучила венгерский!».

🔸 Она интересовалась киномузыкой и особенно выделяла саундтреки Джона Уильямса к «Списку Шиндлера» и Говарда Шора к «Властелину колец».

🔸 Специальность Гликсон – кинокомпозитор , так она может работать в любой профессии, которая связана с написание киномузыки. Кинокомпозитором она и хотела работать, но заметила, что выпускники поначалу часто выступают ассистентами. Гликсон пошла по другой дороге – выбрала музыкальное редактирование , хотя оно и не слишком популярно.

🔸 В Беркли она попрактиковалась с человеком, который работал над музыкой к «Блондинке в законе» и «Чумовой пятнице». И после этого стала работать в компании 2 Pop Music – части студии Warner Bros.