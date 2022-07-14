Как девушка из Воронежа собирает музыку для голливудских фильмов – она номинирована на «Эмми» за «Очень странные дела»
Сериал «Очень странные дела» появился в 2016 году. Всего у него состоялось четыре сезона, но будет и последний, пятый. Он получал много разных премий, включая «Грэмми», гильдии киноактеров США и других.
Есть шанс на победу в новой премии «Эмми». И там будет представлена россиянка Лена Гликсон. Она номинирована за лучший монтаж звука в сериале. 12 сентября пройдет церемония награждения.
Разбираемся, кто такая Лена Гликсон:
🔸 Настоящая фамилии – Нежельская, но имя то же – Елена.
🔸 Она родилась и выросла в Воронеже. Гликсон училась в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей. Там она изучала теорию музыки. А еще – пела в местных мюзиклах.
🔸 Гликсон хорошо владела английским языком – учила еще с детского сада и потом в гимназии с углубленным изучением английского. Поступила в Музыкальный колледж Беркли. Переезд туда считает совпадением с изучением языка, но: «Думаю, если бы он был в Венгрии, я бы выучила венгерский!».
🔸 Она интересовалась киномузыкой и особенно выделяла саундтреки Джона Уильямса к «Списку Шиндлера» и Говарда Шора к «Властелину колец».
🔸 Специальность Гликсон – кинокомпозитор, так она может работать в любой профессии, которая связана с написание киномузыки. Кинокомпозитором она и хотела работать, но заметила, что выпускники поначалу часто выступают ассистентами. Гликсон пошла по другой дороге – выбрала музыкальное редактирование, хотя оно и не слишком популярно.
🔸 В Беркли она попрактиковалась с человеком, который работал над музыкой к «Блондинке в законе» и «Чумовой пятнице». И после этого стала работать в компании 2 Pop Music – части студии Warner Bros.
🔸 Гликсон называет себя представителем новой школы, где музредактор – помощник не композитора, а режиссера. Также она занимается вокальным продюссированием в мюзиклах.
🔸 Леди Гагу называет суперпрофессионалом, впервые увидела ее во время сцены с исполнением песни «Shallow» с Брэдли Купером в театре «Форум» в Лос-Анджелесе. Что было позже: «Работать с Леди Гагой было очень приятно: она помнила, как меня зовут, покупала мне обеды, а еще я сидела с ее собаками. Очень душевная была атмосфера».
А именно в том фильме надо было оставить естественность их голосов. «Моя работа была филигранной: нужно было сохранить баланс между хорошим звучанием и оставить какое-то количество естественных несовершенств в исполнении». И еще: «Следила за тем, чтобы любое прикосновение актера к музыкальному инструменту было озвучено – где-то сама писала или исполняла партии различных инструментов».
🔸 Также она работала с Рики Мартином, а еще – с командой Бейонсе для фильма «Король Ричард»: «Было очень круто и необычно осознавать, что ты одним из первых слышишь новую супермощную балладу от самой Бейонсе, которая очень редко взаимодействует с миром кино».
🔸 В «Очень странных делах» Гликсон понадобилась музыкальному редактору в качестве напарника. Ее реакция на предложение: «Я даже не сразу поверила, так как я очень люблю этот проект, сама с нетерпением ждала выхода четвертого сезона и прыгала от счастья до потолка». Братья Дафферы показались ей внимательными и чуткими людьми. Там же она отслеживала все эпизоды с русскими текстами и речью – поправляла ошибки.
🔸 Время всегда требуется разное – на двухминутный отрезок из детского сериала было потрачено восемь часов, а каждый из эпизодов «Очень странных дел» занял 2,5 недели.
🔸 Рабочий день – 10,5 часов, обедать зачастую приходится прямо на рабочем месте. Бывает, что приходится работать по 16 часов и в выходные. Зарплата – сопоставимая с заработками IT-специалистов в Кремниевой долине.
🔸 Для подбора музыки к сценам Гликсон подбирает ряд саундтреков фильмов с похожей тематикой, а если композитор уже выбран, то подборка уже происходит из его работ к другим фильмам с сочетанием по звучанию. «Также у меня есть своя библиотека и система, по которой отсортированы саундтреки, которые я уже использовала или прослушивала, поэтому мне довольно легко ориентироваться».
🔸 Как она описывает Голливуд: «Чем больше и лучше ты работаешь, тем больше с тобой хотят сотрудничать. Чем более суровые и изматывающие проекты ты можешь осилить, чем сложнее люди, с которыми ты работаешь, тем выше твой негласный рейтинг. Работа в Голливуде, особенно над большими известными проектами, требует от тебя почти полного отказа от обычной жизни. Ты посвящаешь всего себя своему делу и можешь месяцами не видеться с друзьями, а обычная жизнь наступает только в перерывах между работой над фильмами».
🔸 Что она говорит про Россию: «Я люблю Россию и не отказываюсь от мысли вернуться, но в данный момент структура отечественного кинопроизводства такова, что, к моему большому сожалению, в ней нет места моей профессии в том объеме и с той значимостью, какие присутствуют в США. Помимо этого, чем больше ты находишься в определенном месте, тем сильнее ты обрастаешь связями с ним. В России обо мне пока мало знают как о профессионале, а здесь у меня уже формируется определенная репутация в моей сфере, как и круг профессиональных знакомств».
🔸 Как еще она объясняет то, чем занимается: «Центральным навыком в моей профессии является умение считывать эмоциональный язык фильма и передавать его через музыку. Это очень глубоко связано с эмпатией. Для меня очень важно внутренне соприкоснуться с переживанием героя, прожить его историю внутри себя и попробовать заложить эти эмоции в своей работе».
🔸 Она также считает самой сложной частью работы рабочую дипломатию – есть ответственность за спасение или увольнение композитора, если студия или режиссер недовольны им.
«Музыкальный редактор фильма всегда остается в тени – у него нет категории в номинации на Оскар или Золотой Глобус, однако именно он часто стоит за наградами и премиями молодых композиторов, чья музыка производит фурор в мировом кинематографе», – считает Гликсон. Но осенью после вручения премии «Эмми» все может измениться.