Джим Керри

Дата рождения
17 января 1962 г.
Инфо
Канадо-американский актер, телеведущий, комик, сценарист, продюсер и художник
Лента
Материалы
Секреты «Маски»: сюжет взят с истории психопата-убийцы, а Джим Керри танцевал с температурой и тошнотой
#Джим Керри
9 гениальных видео с Джимом Керри, которому исполнилось 60 лет: стендап, пародии, интервью, сцены из фильмов
#Джим Керри