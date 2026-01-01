Оппенгеймер

Инфо
Предстоящий биографический фильм с элементами триллера режиссера и сценариста Кристофера Нолана
Дата выхода
2023 г.
Лента
Материалы
Что известно про новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: биография создателя ядерной бомбы и впервые за 22 года новый кинопрокатчик
#Кристофер Нолан