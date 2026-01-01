Наруто

Инфо
Сенэн-манга Масаси Кисимото, рассказывающая о жизни шумного и непоседливого ниндзя-подростка Наруто Удзумаки
Год выхода
2002
Лента
Материалы
В каком порядке смотреть «Наруто»
#Наруто
Блогер ради девушки перемонтировал весь «Наруто» – сократил на 115 часов, чтобы она сэкономила время 🖤
#Наруто