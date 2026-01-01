Мартин Скорсезе

Дата рождения
17 ноября 1942 г.
Инфо
Американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер
Лента
Материалы
Материалы
12 клипов, которые сняли большие кинорежиссеры
#музыка
Секреты фильма «Волк с Уолл-Стрит»: актеры вместо кокаина нюхали витамин D и получали бронхит, а Ди Каприо стеснялся целовать пожилую актрису
#кино
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