Джеймс Кэмерон

Дата рождения
16 августа 1954 г.
Факт
В 2012 году Кэмерон стал первым человеком, который в одиночку спустился на дно Марианской впадины
Лента
Материалы
Что мы знаем про «Аватар 2: Путь воды»: ради фильма Джеймс Кэмерон ждал 13 лет и погружался на дно Марианской впадины
#Джеймс Кэмерон
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#кино
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