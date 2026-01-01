Ума Турман

Дата рождения
29 апреля 1970 г.
Инфо
Американская актриса, бывшая модель
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Материалы
Материалы
Почему Тарантино помешан на женских ступнях и как снимает их в каждом фильме (+ бонус: список всех сцен и актрис)
#Квентин Тарантино
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