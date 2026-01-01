Оливия Колман

Дата рождения
30 января 1974 г.
Достижения
Лауреат премий «Оскар» и «Эмми»
Лента
Материалы
13 ярких выступлений на награждении «Оскара»: речь из четырех слов, 71-летний актер отжимается, Марлон Брандо заменил себя индианкой
#Оскар