Милли Алкок

Дата рождения
11 апреля 2000 г.
Инфо
Австралийская актриса
Лента
Материалы
Какой получилась первая серия «Дома дракона» – бессмысленная жестокость и каркас «Игры престолов» на минималках
#Дом дракона
Главная звезда «Дома дракона» бросила школу ради карьеры, жила на чердаке и работала посудомойкой
#Милли Алкок