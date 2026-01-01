Джаред Лето

Дата рождения
26 декабря 1971 г.
Инфо
Американский рок-музыкант и актер, вокалист
Лента
Материалы
Вышел «Морбиус» – многострадальный фильм про супергероя-вампира от Sony, который откладывался пять раз и провалился еще до старта
#Морбиус