UFC 274

Дата проведения
7 мая 2022 г.
Место проведения
Финикс (США)
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MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274