Владимир Минеев

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Минеев победил Исмаилова нокаутом на AMC Fight Night 105
#AMC Fight Nights
MMA
Массовая драка в прямом эфире на турнире по MMA в Москве. Начали Магомед Исмаилов и Владимир Минеев
#Магомед Исмаилов