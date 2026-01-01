Валентин Молдавский

Дата рождения
6 февраля 1992 г.
Инфо
Боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории
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MMA
Молдавский проиграл Бейдеру на Bellator 273. Это ученик Емельяненко
#Bellator