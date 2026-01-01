Джозеф Бенавидес

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MMA
Русский боец Аскаров победил Бенавидеса на турнире UFC 259
#Аскар Аскаров
MMA
Дейвесон Фигередо – новый чемпион наилегчайшего дивизиона UFC
#Дейвесон Фигередо