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fcmetz.com
Страна
Франция
Стадион
Сен-Симфорьен
Тренер
Фредерик Антонетти
Ф. Антонетти
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Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая, 14:48
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля, 13:20
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30