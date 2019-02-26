Кубок ФНЛ
Авангард
«Авангард» выиграл Кубок ФНЛ. Трофей сломался во время полета в Курск
26 февраля 2019, 17:45
В финале турнира «Авангард» обыграл «Ротор» (1:1, 4:3 пен).
Радовались долго, но размеры трофея оказались слишком большими, чтобы перевозить его в салоне самолета.
Первое курское интернет-телевидение пишет, что Кубок отдали в багаж. Там от него отвалилась ручка.
Скоро трофей отремонтируют, а вот так он выглядел во время празднования.
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