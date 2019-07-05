Бенин выбил Марокко из Кубка Африки. До этого он никогда не побеждал на турнире

Марокко спокойно дошел до плей-офф Кубка Африки. В группе – победы над Намибией, Кот-д’Ивуаром и ЮАР с общим счетом 3:0. В составе – Зиеш, Дирар, Беланда, Бенатия, Буфаль. На должности главного тренера – Эрве Ренар. Тот самый специалист, который, работая с Замбией и ивуарийцами, дважды побеждал на Кубке Африки.

В плей-офф марокканцам попалась сборная Бенина. И у нее все плохо в плане футбола (особенно на контрасте с Марокко):

• На Кубке Африки участвовала всего четыре раза. Наивысшее достижение – попадание в четвертьфинал турнира (в этот раз).

• На Кубках Африки до матча с Марокко бенинцы сыграли 13 матчей и в них ни разу не победили: 5 ничьих и 8 поражений.

• В Бенине очень уважают результаты сборной на международных турнирах. Команда доползла до групповых этапов Кубков Африки в 2008-м и в 2010-х годах. Но в феврале 2010-го Федерация футбола Бенина посчитала, что вся сборная вместе с тренерским штабом во главе с Мишелем Дуссье проявили недопатриотизм и расформировали сборную.

Интересно, что Дуссье в 2018-м вернулся в сборную Бенина и добился лучшего результата в истории этой команды.