«Тошнит от мысли, что де Лигт может думать только о деньгах». Дюггари – об усталости от современного футбола

Маттейс де Лигт летом уйдет из «Аякса». Он выбирает между «Баварией», «ПСЖ», «Барселоной» и «Ювентусом». Цена за 19-летнего защитника скачет рядом с сотней миллионов евро, а сам он ставит странные требования по контракту. Например, попросил «ПСЖ» прописать в соглашении сумму отступных в 150 миллионов евро.

Из-за всего этого не выдержал бывший французский футболист Кристоф Дюггари. Во время игровой карьеры Дюггари выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы. Сейчас Дюггари 47 лет, он комментирует футбол на французском телевидении и рассуждает о жизни французских грандов. Восхитился и «ПСЖ», где не приняли просьбу де Лигта.

«Поздравляю «ПСЖ» и всех его сотрудников, которые принимаю решения. Я устал от этого современного футбола. де Лигт, мой птенец, ты еще не согласовал контракт, а уже думаешь о пункте выкупа. Какая идея у тебя в голове? Что там происходит?