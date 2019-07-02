До старта Бундеслиги еще семь недель, а «Бавария» уже продала все билеты на сезон. Как так?

victorianer: «Как это работает: у нас 38 тысяч человек с абонементом и 354 тысячи членов фан-клуба. У фан-клуба есть приоритет в бронировании: если после этого остаются свободные места, они поступают в продажу. Но по факту этого никогда не происходит».

Damyss: «За последние четыре года я запросил билеты на 25 домашних матчей, но никогда не получал их. Даже официально купить билет с рук очень сложно. Надеюсь, в этом году мне больше повезет».

Hexcited: «Наш стадион очень маленький, но проблема в том, что мы не можем его увеличить, не потратив гигантскую кучу денег. Построить четвертый ярус на «Альянц Арене» будет дороже, чем стоимость самого стадиона. Да и инфраструктура на стадионе на пределе: когда мы расширялись с 71 тысячи до 75, администрация города уже говорила, что больше нам расширяться не позволит».

CMSES: «Нормально ли для немецких клубов продавать гостевые билеты настолько заранее? Конечно, не нормально. Обычно у нас это происходит за 3-4 недели до матча».

solgnaleb: «Да, мы всегда продаем все билеты, но посещаемость не стопроцентная. Не все приходят».

TheDJZ: «Это все перекупщики билетов. Да, по идее в Германии должны сверять документы, но я слышал, что если у тебя есть местные друзья, то ты можешь купить билеты у них. Или иногда прямо снаружи стадиона. Так что правило соблюдается не всегда. Поправьте, если я неправ».