Гусь-инвалид надел кроссовки и стал звездой с деньгами, рекламой и фанатами. Пока не случилось загадочное убийство

Джин Флеминг – чудак-изобретатель из Небраски. Из идей: неудачно конструировал управляемую летающую тарелку и думал над такой приманкой, чтобы рыба точно клюнула. Но некоторые вещи получалось даже продавать – например, чесалку для коров, которые страдают от укусов насекомых.

Внучка Флеминга рассказывала, что дед был странным и работал в морском депо, из которого сделал жилой комплекс с японским садом, необычными скульптурами, танцполом, покерными столами и мастерской. Там Флеминг занимался своим самым скучным занятием – на заказ варил детали автомобилей.

Однажды Флеминг вернулся домой. С ним на поводке и в детских ботиночках шел гусь. Никто в доме не удивился.