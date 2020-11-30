Гусь-инвалид надел кроссовки и стал звездой с деньгами, рекламой и фанатами. Пока не случилось загадочное убийство
Джин Флеминг – чудак-изобретатель из Небраски. Из идей: неудачно конструировал управляемую летающую тарелку и думал над такой приманкой, чтобы рыба точно клюнула. Но некоторые вещи получалось даже продавать – например, чесалку для коров, которые страдают от укусов насекомых.
Внучка Флеминга рассказывала, что дед был странным и работал в морском депо, из которого сделал жилой комплекс с японским садом, необычными скульптурами, танцполом, покерными столами и мастерской. Там Флеминг занимался своим самым скучным занятием – на заказ варил детали автомобилей.
Однажды Флеминг вернулся домой. С ним на поводке и в детских ботиночках шел гусь. Никто в доме не удивился.
Все началось утром 1988-го, когда Флеминг утром заехал к невестке на ферму. И растрогался: рядом бегал гусь без перепончатых частей лап – будто бы мчался на пнях. Флеминг, который еще помогал детям-инвалидам, тут же обменял необычного гуся на трех здоровых.
Внучка Флеминга увидела гуся и сразу дала ему имя – Энди. Она недавно поругалась с подругой Андреа и так оригинально ей отомстила.
В мастерской Флеминг быстро сколотил для Энди скейт – гусю неудобно. Тогда Флеминг подобрал по размеру туфли. Энди пытался их стряхнуть (все же он два года сам передвигался без дополнительных изобретений). Но Флеминг настоял, и Энди привык ходить в детской обуви.
«Я три часа упорно держал его в ботинках, пока Энди не понял, зачем ему нужны эти штуки».
Как гусь зарабатывает очень много денег, а Флеминг врет
Когда Флеминг встретил Энди, его бизнес становился все менее прибыльным. Но гусь стал спасением и новой работой. Вместе они гастролируют по всей Небраске: библиотеки, школы, благотворительные мероприятия и даже парады. Везде люди удивлялись гусю в кедах и слушали Флеминга, который на примере Энди доказывал, что жизнь с инвалидностью не приговор.
Флеминг раздает интервью, приходит на вечернее шоу и выжимает из Энди все деньги. Например, он рассказал одному журналисту, что назвал гуся в честь комика Энди Каппа, потому что его имя-фамилия созвучны со словом «handicapped» (инвалид). Флеминг не хотел, чтобы та девочка Андреа тоже становилась популярной, и придумал историю, которая отворачивает от деда внучек – им кажется, что дед слишком увлекся бизнесом.
А бизнес был успешным. Флеминг основал фан-клуб, продавал мерч и принимал гостей с ограниченными возможностями. Nike подписывает с Энди пожизненный контракт и каждый месяц присылает ему новую пару обуви. В них Флеминг делает дырки, чтобы гусю было удобнее плавать.
Пик славы Энди – приход на Tonight Show. Там Флеминг на всю страну представил обувь со шпильками, чтобы Энди мог спариваться с гусыней. Внучка Корги сгорает от стыда и обещает себе больше не обсуждать деда с одноклассниками.
Как история превратилась в гусиный «Твин Пикс»
И она рассмеялась, когда ей позвонила сестра и сказала, что в парке кто-то нашел гусиную ногу в ботинке. Только по ней узнали Энди. Головы и крыльев на его теле не было. Корги потом задумалась от услышанного, остолбенела и представила, каково сейчас дедушке, который три года возился с Энди. Флеминг ночью ехал на место убийства Энди и всю дорогу надеялся, что люди, которые искали в парке клад, ошиблись. Но в городе был только один такой гусь в кроссовках.
На следующее утро шериф пришел к Флемингам и рассказал, что народ несет в полицию деньги на поиск убийцы. За время расследования люди принесли 10 тысяч долларов, Associated Press написала некролог, а убийство гуся Энди стало главным событием города. Все гадают, какой монстр мог это совершить: сатанисты, бывший сотрудник Флеминга, обманутый арендатор?
Полиция не нашла ответа. А в саду Флеминга появилось черное надгробие. Туда народ несет открытки в память об Энди, а один психотерапевт рассказал, что написал сыну памятку, как пережить эту утрату.
Флеминг стареет, стремительно теряет память и не видит смысла жизни. Он умирает в 1999-м, спустя восемь лет после убийства Энди. Но его внучка Джессика не успокоилась: провела собственное расследование, изучала фото, показания и другие улики. Она уверена: полиция знает имя виновного, но молчит, боясь местного самосуда.
«Я сниму документальный фильм об этом. Не из-за мести – имя убийцы мне неинтересно. Я лишь просто помогаю закончить дедушке его историю».