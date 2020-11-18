Реальность-2020. Футболист ехал с Фиджи в Индию 40 дней – отсидев три карантина

Кришна жил в карантинном учреждении и отказывался гулять, хотя разрешение на это было. Когда карантин закончился, он поехал к родственникам (у него есть новозеландское гражданство) и неделю провел с ними: наслаждался гольфом, походами на пляж и ждал рейса до Австралии, который был только через неделю.

Но Кришну не пустили на самолет. Он неправильно заполнил протоколы: пришлось сделать еще несколько тестов. И только через пару дней вылететь в Сидней.