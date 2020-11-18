Рой Кришна
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#Рой Кришна #Футбол #Индия #Мохун Баган #Фиджи

Реальность-2020. Футболист ехал с Фиджи в Индию 40 дней – отсидев три карантина

3 часа назад

Рой Кришна – футболист из Фиджи, который играет за индийский клуб «Мохун Баган».

В прошлом сезоне он забил 15 голов за 21 игру. А два сезона назад Кришна играл в Австралии и был лучшим игроком сезона.

Отпуск он проводил дома, но закончил его раньше обычного – нужно было просидеть больше месяца карантина в трех странах. Раньше Кришна тоже летел четырьмя рейсами. Но на это уходило два дня. А этой осенью у него случились такие приключения:

✈️ Часовой рейс в международный аэропорт Фиджи. И оттуда Кришна за три часа долетел до новозеландского Окленда. Там ждали две недели карантина.

«Я был параноиком. Постоянно проводил дезинфекцию, протирал спиртовыми салфетками все места, к которым собирался прикоснуться».

Кришна жил в карантинном учреждении и отказывался гулять, хотя разрешение на это было. Когда карантин закончился, он поехал к родственникам (у него есть новозеландское гражданство) и неделю провел с ними: наслаждался гольфом, походами на пляж и ждал рейса до Австралии, который был только через неделю.

Но Кришну не пустили на самолет. Он неправильно заполнил протоколы: пришлось сделать еще несколько тестов. И только через пару дней вылететь в Сидней.

✈️ Полет до Австралии занял три часа. И плюс два дня на карантине.

✈️ Потом еще 13 часов до Дели. А там всего ночь карантина.

✈️ Наконец, Кришна добрался до Гоа, где играет его команда. Там по требованиям лиги пришлось еще две недели побыть на самоизоляции. В это время он тренировался и общался с друзьями по скайпу.

А с момента первого рейса до первой тренировки со всей командой (3 ноября) прошло 40 дней. Кришна выдохнул:

«Первое, что я сделал, это выбежал и встретился с товарищами по команде. Мне также нравилось стоять на улице и дышать свежим гоанским воздухом. Как будто я вернулся домой».

Первый матч Кришна сыграет 27 ноября. 

Все фото: Инстаграм Роя Кришны
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