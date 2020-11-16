Датская пресса сообщила о нарушении «Аяксом» коронавирусного протокола УЕФА перед игрой с «Мидтьюлландом»

В третьем туре Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланд» принимал «Аякс» и проиграл 1:2. Перед игрой в «Аяксе» 11 игроков заразились коронавирусом, а в заявке на матч оказалось всего 17 человек.

Позже к команде присоединились еще шесть игроков, чьи тесты дали отрицательный результат.

Лидеры «Аякса» чуть не пролетели мимо ЛЧ из-за тестов на ковид. Разрешение пришло прямо перед игрой

Датская Ekstra Bladet пишет, что «Аякс» нарушил, по крайней мере, один коронавирусный протокол.

Претензия в том, что дополнительные игроки прилетели на обычном рейсе, хотя клубы должны использовать частные самолеты для полетов на матчи. Правило подтвердил и УЕФА в письме к Ekstra Bladet. В соцсетях «Аякса» есть снимки, подтверждающие, что клуб использовал коммерческие рейсы.

Против «Аякса» могут быть применены дисциплинарные санкции.