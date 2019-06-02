Еще одна жертва Дрейка: Джошуа сенсационно проиграл Руису
Сегодня Энтони Джошуа и Энди Руис-младший бились в Нью-Йорке за звание чемпиона мира по четырем версиям: WBA, WBO, IBF и IBO. Руис в итоге нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. А это – главные факты, связанные с этим боем:
1. Это первое поражение в карьере Джошуа. Сейчас его персональная статистика выглядит так: 22:1.
2. Для Руиса-младшего эта победа стала 33-й в карьере.
3. На момент боя Руис был тяжелее соперника на 9 килограммов (121,5 против 112,4).
4. Судья остановил бой после того, как отправленный в нокаут Джошуа коснулся канатов. После поединка Энтони спокойно прокомментировал решение рефери: «Я никогда не буду обвинять рефери. Бой был напряженным, но люди думают, что Руис победил заслуженно. Я не собираюсь укорять судей. Рефери делал свою работу. Чтобы этот бой не был остановлен, мне не следовало касаться канваса».
5. У Джошуа была лишь одна реальная возможность победить оппонента – в третьем раунде он отправил Руиса в нокдаун. Соперник быстро восстановился после удара. С этого момента у Руиса было полное преимущество. Перед финальным нокаутом он пару раз отправлял Джошуа в нокдаун.
6. Перед поединком в профиле Руиса была фраза «Скоро я стану первым в истории мексиканским чемпионом мира». Он поменял ее на «Мексиканский чемпион мира в тяжелом весе» сразу после победы над Джошуа.
7. Забавно, что в конце марта у Джошуа появилась фотография с Дрейком, которую он подписал: «О том, как сломать проклятие». Сломать проклятие репера у него не получилось.
Больше всех за это поражение раскритиковал Джошуа чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. После поединка Джошуа с Руисом он сказал: «Джошуа не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из вранья, противоречий и подарков. Это факт, и теперь мы знаем, кто из нас от кого бегал».
У Джошуа и Уайлдера огромная история взаимоотношений. Только за 2018 год сорвалось два их поединка. Недавно стриминговая компания DAZN предлагала Уайлдеру 100 миллионов долларов за три боя: защиту против Доминика Бризила, объединительный поединок с Энтони Джошуа и реванш с Джошуа при любом исходе. Уайлдер отказался, потому что думал, что Джошуа с этого контракта заработает больше, чем он.
В ответ на это Джошуа сказал: «У Уайлдера был шанс выйти на ринг против меня 13 апреля. Но он выбрал Фьюри, хотя уже боксировал с ним. Первый их бой уже закончился ничем, поэтому после него Деонтей мог сразиться с кем угодно. Но он захотел снова боксировать с Тайсоном, ведь это более легкое испытание. Уайлдер мог вписать свое имя в историю 13 апреля, но не захотел».
Джошуа тоже мог вписать свое имя в историю. Но Руис непредсказуемо стал победителем одного из самых ожидаемых боев этого года.