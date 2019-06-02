Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер
Энди Руис-младший
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#Энтони Джошуа #Деонтей Уайлдер #Энди Руис-младший

Еще одна жертва Дрейка: Джошуа сенсационно проиграл Руису

02 июня 2019, 11:20

Сегодня Энтони Джошуа и Энди Руис-младший бились в Нью-Йорке за звание чемпиона мира по четырем версиям: WBA, WBO, IBF и IBO. Руис в итоге нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. А это – главные факты, связанные с этим боем:

1. Это первое поражение в карьере Джошуа. Сейчас его персональная статистика выглядит так: 22:1.

2. Для Руиса-младшего эта победа стала 33-й в карьере.

3. На момент боя Руис был тяжелее соперника на 9 килограммов (121,5 против 112,4).

4. Судья остановил бой после того, как отправленный в нокаут Джошуа коснулся канатов. После поединка Энтони спокойно прокомментировал решение рефери: «Я никогда не буду обвинять рефери. Бой был напряженным, но люди думают, что Руис победил заслуженно. Я не собираюсь укорять судей. Рефери делал свою работу. Чтобы этот бой не был остановлен, мне не следовало касаться канваса».

5. У Джошуа была лишь одна реальная возможность победить оппонента – в третьем раунде он отправил Руиса в нокдаун. Соперник быстро восстановился после удара. С этого момента у Руиса было полное преимущество. Перед финальным нокаутом он пару раз отправлял Джошуа в нокдаун.

6. Перед поединком в профиле Руиса была фраза «Скоро я стану первым в истории мексиканским чемпионом мира». Он поменял ее на «Мексиканский чемпион мира в тяжелом весе» сразу после победы над Джошуа.

7. Забавно, что в конце марта у Джошуа появилась фотография с Дрейком, которую он подписал: «О том, как сломать проклятие». Сломать проклятие репера у него не получилось.

Больше всех за это поражение раскритиковал Джошуа чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. После поединка Джошуа с Руисом он сказал: «Джошуа не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из вранья, противоречий и подарков. Это факт, и теперь мы знаем, кто из нас от кого бегал».

У Джошуа и Уайлдера огромная история взаимоотношений. Только за 2018 год сорвалось два их поединка. Недавно стриминговая компания DAZN предлагала Уайлдеру 100 миллионов долларов за три боя: защиту против Доминика Бризила, объединительный поединок с Энтони Джошуа и реванш с Джошуа при любом исходе. Уайлдер отказался, потому что думал, что Джошуа с этого контракта заработает больше, чем он.

В ответ на это Джошуа сказал: «У Уайлдера был шанс выйти на ринг против меня 13 апреля. Но он выбрал Фьюри, хотя уже боксировал с ним. Первый их бой уже закончился ничем, поэтому после него Деонтей мог сразиться с кем угодно. Но он захотел снова боксировать с Тайсоном, ведь это более легкое испытание. Уайлдер мог вписать свое имя в историю 13 апреля, но не захотел».

Джошуа тоже мог вписать свое имя в историю. Но Руис непредсказуемо стал победителем одного из самых ожидаемых боев этого года.

Все фото: Global Look Press
В этом материале была пара слов о Дрейке, он очень любит спорт
Дрейк так болеет за «Торонто», что это всех бесит
Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
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