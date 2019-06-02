Еще одна жертва Дрейка: Джошуа сенсационно проиграл Руису

Сегодня Энтони Джошуа и Энди Руис-младший бились в Нью-Йорке за звание чемпиона мира по четырем версиям: WBA, WBO, IBF и IBO. Руис в итоге нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. А это – главные факты, связанные с этим боем:

1. Это первое поражение в карьере Джошуа. Сейчас его персональная статистика выглядит так: 22:1.

2. Для Руиса-младшего эта победа стала 33-й в карьере.

3. На момент боя Руис был тяжелее соперника на 9 килограммов (121,5 против 112,4).

4. Судья остановил бой после того, как отправленный в нокаут Джошуа коснулся канатов. После поединка Энтони спокойно прокомментировал решение рефери: «Я никогда не буду обвинять рефери. Бой был напряженным, но люди думают, что Руис победил заслуженно. Я не собираюсь укорять судей. Рефери делал свою работу. Чтобы этот бой не был остановлен, мне не следовало касаться канваса».