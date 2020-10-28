Судья отменил матч из-за разметки. Пока его помощник покупал краску, стадион заняли бегуны
Английский клуб девятой лиги «Уолтемстоу» должен был сыграть матч против «Клэмптона» на стадионе развлекательного центра. В день матча, в 15:20 судья сказал, что поле там в порядке.
В 18:15 на стадион приезжает представитель «Уолтемстоу», но удивляется – на поле нет линий.
Люди из «Клэмптона» тоже на стадионе и спрашивают чиновников лиги, почему они не проверили поле до того, как команды приехали на стадион. Чиновники начали огрызаться и говорить, что тут на выходных были очереди – и люди все линии затоптали. Судья согласился отложить игру до восьми вечера, пока поле не приведут в порядок.
В 19:00 появился человек с баллончиками. Он сделал одну линию и внезапно ушел со стадиона. Оказалось, что он пошел купить еще краски. Но пока его ждали, на стадион пришли 50 человек из местного бегового клуба – они думали, что футбол уже закончился. Тогда судья совсем отменил матч.
«Уолтемстоу» извинился перед всеми и предлагает фанатам на следующей игре бесплатное пиво.
«Мы хотели бы извиниться перед игроками обоих клубов, официальными лицами матча, нашим комитетом и, в частности, нашими болельщиками, которые совершили трудное путешествие в середине недели только для того, чтобы остаться разочарованными».