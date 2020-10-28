Судья отменил матч из-за разметки. Пока его помощник покупал краску, стадион заняли бегуны

Английский клуб девятой лиги «Уолтемстоу» должен был сыграть матч против «Клэмптона» на стадионе развлекательного центра. В день матча, в 15:20 судья сказал, что поле там в порядке.

В 18:15 на стадион приезжает представитель «Уолтемстоу», но удивляется – на поле нет линий.

Люди из «Клэмптона» тоже на стадионе и спрашивают чиновников лиги, почему они не проверили поле до того, как команды приехали на стадион. Чиновники начали огрызаться и говорить, что тут на выходных были очереди – и люди все линии затоптали. Судья согласился отложить игру до восьми вечера, пока поле не приведут в порядок.