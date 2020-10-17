Резиуан Мирзов
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#Резиуан Мирзов #Футбол #РПЛ #Спартак #Химки

Мирзов забил в ворота «Спартака». Он играет за «Химки» в аренде

17 октября, 20:08

В прошлом сезоне Резиуан Мирзов провел 21 матч в РПЛ и забил один гол. Было это в мартовской игре «Спартака» и «Оренбурга».

Сейчас Мирзов ушел из «Спартака» в аренду в «Химки». Для первого гола в новом клубе Мирзову понадобились три матча.

Сначала он дважды выходил на замену, потом появился в старте как раз на матч против «Спартака». И забил в начале второго тайма.

Матч завершен
Химки
Химки
Мирзов 48
Идову 84
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Кокорин 58
Понсе 63
Ларссон 77
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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