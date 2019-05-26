«Динамо» наконец-то открыло новый стадион. Фоторепортаж

«Динамо» и «Арсенал» (3:3) выдали классный матч с шестью голами и сюжетными поворотами. Сама игра никакого турнирного значения не имела. «Динамо» обезопасило себя даже от стыков, а «Арсенал» гарантированно попал в квалификацию Лиги Европы.

Зато тут открывали реконструированный Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина. Арену должны были представить еще мартовской игрой со «Спартаком», но тогда возникли проблемы с газоном. Теперь клуб торопился, потому что летом здесь пройдет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Лучше всего открывать стадион перед собственными фанатами. У «Динамо» это все-таки получилось, а сам матч уже на второй минуте подарил историческое достижение. Мигел Кардозу стал автором первого гола на новой динамовской арене.

Его мяч видели 25716 болельщиков – именно такое количество людей вмещает обновленная арена. Перед матчем сообщалось, что все билеты проданы. Поэтому красиво вышло не только в игре, но и на трибунах.

Ловите красочные кадры от Наталии Кондратенко: