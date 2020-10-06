Иранец показал азиатский разрез глаз и получил полгода дисквалификации. Но он говорит, что это в честь племянника

Нападающий иранского «Персеполиса» Исса Алекасир забил четыре гола в последних трех играх. Один из них (в ворота «Пахтакора») он отпраздновал, изобразив азиатский разрез глаз.

За это Алекасир получил полгода дисквалификации и штраф десять тысяч долларов. О наказании он узнал за пару часов до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.

«Дисциплинарный и этический комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) запретил Иссе Алекасиру принимать участие в любой связанной с футболом деятельности в течение шести месяцев за нарушение статьи 58.1 дисциплинарного и Этического кодекса АФК».

Алекасир оправдывается тем, что это было празднование в честь племянника, которое он использует много лет. И об этом в Иране все знают (поэтому его там не наказывали за расизм). Но наказание от АФК уже вступило в силу.