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#Монако #Лига 1 #Лилль

«Монако» был 2-м, а «Лилль» - 17-м. Через год они поменялись местами

25 мая 2019, 17:56

Пользователи Reddit заметили необычную перестановку в чемпионате Франции. Она касается «Лилля» и «Монако»: за год эти клубы поменялись местами в турнирной таблице.

Reddit

Что изменилось в «Монако»

  • Из команды ушли Жуан Моутинью, Тома Лемар и Фабиньо.
  • «Монако» возглавил Тьерри Анри, но потом вместо него все равно вернули Жардима. По информации France Football, на Анри потратили 25,5 миллиона евро.
  • Сменился вице-президент: вместо Вадима Васильева пришел Олег Петров.
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