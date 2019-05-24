Гляньте, как жарко проходит финал Кубка Сербии. Эффекты – прямо кино
Вчера в финале Кубка Сербии «Партизан» обыграл «Црвену Звезду». 1:0 – единственный мяч на 14 минуте забил Боян Остойич. Больше ничего знаменательного в матче не произошло.
Но это как раз то дерби, где происходящее на поле привлекает внимание не так сильно, как шоу, которое устраивают на трибунах.
«Црвена Звезда» проиграла в этом матче. Но ее болельщики пели так, будто их команда легко разгромила соперника.
«Партизану» же вручили кубок, когда почти все болельщики «Црвены» покинули стадион. Это сделали для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения беспорядков на трибунах.
Кстати, победа в Кубке в этом сезоне – особое достижение для «Партизана». Этот трофей клуб забирает уже четвертый год подряд (и шестой раз в своей истории), что является рекордной серии для Сербии. Более того, ни одному клубу не удавалось подтверждать победу в этом турнире в следующем сезоне. Даже «Црвене»: она не выигрывала в Кубке с 2012 года.
Зато в чемпионате обратная расстановка сил. «Црвена Звезда» побеждает там второй год подряд, что очень смущает болельщиков «Партизана».