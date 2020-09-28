«Стяуа» заменила аж четырех игроков за первые 30 минут. Виноват ковид

Четверка замененных – неопытные футболисты в возрасте 18, 20, 21 и 22 года. Заменили их гораздо более опытные игроки. За исключением, разве что, форварда Олару, который еще и удалился в конце матча.

Проблемы у клуба – коронавирусные. Например, перед матчем со «Слованом» у «Стяуа» было всего девять незараженных полевых футболистов и три вратаря . А перед игрой против «Поли» – отрицательные тесты у пяти игроков основы пришли лишь за несколько часов до матча – не было времени подготовиться и тренироваться.

Известный в прошлом форвард сборной Румынии, а сейчас эксперт Digisport Илие Думитреску призвал не оценивать жестко ни этот шаг, ни поражение из-за непростой ситуации, но все равно покритиковал менеджмент клуба.

Главный тренер «Стяуа» Тони Петря сказал о попытке найти лучшую формулу и привнести что-то еще в матч, о неудавшейся задумке.

«Стяуа» и «Поли» делят третье место, отставая от лидера на шесть очков. Позади в чемпионате Румынии только пять туров.