«Стяуа» заменила аж четырех игроков за первые 30 минут. Виноват ковид
Румынский чемпионат не входит в число топовых, но одна команда оттуда стала чаще попадать в мировые новостные ленты. Сейчас она называется ФКСБ, прежнее название – «Стяуа».
Именно она на позапрошлой неделе в квалификации Лиги Европы сыграла 6:6 с сербским клубом «Бачка-Топола» и победила по пенальти.
Из ЛЕ «Стяуа» вылетела уже в следующем раунде от либерецкого «Слована», а в чемпионате проиграла 2:5 «Политехнике». В чем тут особенность? «Стяуа» произвела четыре (!) замены в первые 29 минут матча.
- «Стяуа» повела в счете на шестой минуте, но уже к 22-й проигрывала 1:3.
- На 28-й минуте состоялись две замены, через минуту – еще две.
- «Стяуа» сменила защитника, полузащитника и двух нападающих.
- Пятую замену она сделала в перерыве. Не помогло – соперник больше забил и во втором тайме, победив 5:2.
Четверка замененных – неопытные футболисты в возрасте 18, 20, 21 и 22 года. Заменили их гораздо более опытные игроки. За исключением, разве что, форварда Олару, который еще и удалился в конце матча.
Проблемы у клуба – коронавирусные. Например, перед матчем со «Слованом» у «Стяуа» было всего девять незараженных полевых футболистов и три вратаря. А перед игрой против «Поли» – отрицательные тесты у пяти игроков основы пришли лишь за несколько часов до матча – не было времени подготовиться и тренироваться.
Известный в прошлом форвард сборной Румынии, а сейчас эксперт Digisport Илие Думитреску призвал не оценивать жестко ни этот шаг, ни поражение из-за непростой ситуации, но все равно покритиковал менеджмент клуба.
Главный тренер «Стяуа» Тони Петря сказал о попытке найти лучшую формулу и привнести что-то еще в матч, о неудавшейся задумке.
«Стяуа» и «Поли» делят третье место, отставая от лидера на шесть очков. Позади в чемпионате Румынии только пять туров.