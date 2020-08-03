Уникальное фото: игроки двух клубов празднуют счет матча вместе – потому что оба прошли в вышку

В румынской Лиге 2 для выхода в элитный дивизион нужно занять первые два места в финальном турнире. Перед последним туром на выход претендовало сразу несколько команд, две из них играли между собой – «Арджеш» и «УТА Арад».

По окончании матча они узнали, что вместе вышли в румынскую Лигу 1. Вместе и отпраздновали: