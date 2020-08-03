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#Чемпионат Румынии #Футбол #Арджеш #УТА Арад

Уникальное фото: игроки двух клубов празднуют счет матча вместе – потому что оба прошли в вышку

03 августа, 12:44

Твиттер «Арджеша»

В румынской Лиге 2 для выхода в элитный дивизион нужно занять первые два места в финальном турнире. Перед последним туром на выход претендовало сразу несколько команд, две из них играли между собой – «Арджеш» и «УТА Арад».

По окончании матча они узнали, что вместе вышли в румынскую Лигу 1. Вместе и отпраздновали:

А расклад был таким: «УТА» вполне хватало ничьей, «Арджеш» был зависим от параллельных матчей. Сложилось все роскошно:

  • «УТА» и «Арджеш» сыграли вничью;
  • Один конкурент «Миовени» проиграл;
  • Другой – «Турну» – из-за пропущенного на 97-й минуте гола не победил. А так – был бы выше «Арджеша». 

«Ментально будет очень сложно начать новый сезон после такого», – грустил тренер «Турну» Эрик Линкар. В России его помнят игроком «Амкара».

Но для фанатов «УТА» и «Арджеша» этот день был долгожданным: «УТА» последний раз играла в Лиге 1 в 2008 году, «Арджеш» – в 2009-м.

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