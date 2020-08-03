Чемпионат Румынии
Футбол
Арджеш
УТА Арад
Уникальное фото: игроки двух клубов празднуют счет матча вместе – потому что оба прошли в вышку
03 августа, 12:44
В румынской Лиге 2 для выхода в элитный дивизион нужно занять первые два места в финальном турнире. Перед последним туром на выход претендовало сразу несколько команд, две из них играли между собой – «Арджеш» и «УТА Арад».
По окончании матча они узнали, что вместе вышли в румынскую Лигу 1. Вместе и отпраздновали:
А расклад был таким: «УТА» вполне хватало ничьей, «Арджеш» был зависим от параллельных матчей. Сложилось все роскошно:
- «УТА» и «Арджеш» сыграли вничью;
- Один конкурент «Миовени» проиграл;
- Другой – «Турну» – из-за пропущенного на 97-й минуте гола не победил. А так – был бы выше «Арджеша».
«Ментально будет очень сложно начать новый сезон после такого», – грустил тренер «Турну» Эрик Линкар. В России его помнят игроком «Амкара».
Но для фанатов «УТА» и «Арджеша» этот день был долгожданным: «УТА» последний раз играла в Лиге 1 в 2008 году, «Арджеш» – в 2009-м.
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