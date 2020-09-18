«Стяуа» выдала счет 6:6 – и это без тренера и половины состава (у всех корона)
Просто второй квалификационный раунд Лиги Европы. Просто к «Бачке-Топола» из Сербии приехала «Стяуа» (ее еще теперь называют ФКСБ). Матч затянулся на 120 минут, дошел до серии пенальти (в ней выиграла «Стяуа»). А в основное и в дополнительное время команды забили на двоих двенадцать голов.
«Стяуа» – довольно популярный румынский клуб. Но с «Бачкой» нужно немного познакомиться. 107-летний клуб, для которого участие в квалификации Лиги Европы этого сезона – первое в истории. Сначала она наткнулась на молдавский «Петрокуб» и прошла его (2:0). А потом устроила зарубу со «Стяуа».
Несколько фактов по этому мясу:
- После первого тайма «Бачка» вела со счетом 2:1. При этом у нее на 44-й минуте удалили одного игрока.
- «Стяуа» сравняла на 50-й минуте, а на 51-й пропустила третий мяч. Счет 3:3 стал только через 12 минут после этого.
- Огненное завершение основного времени. На 93-й минуте игрок «Бачки» забивает в свои ворота. Через минуту другой футболист «Бачки» сравнивает счет.
- Дополнительное время – «Бачка» теряет еще одного игрока и почти сразу же пропускает. «Стяуа» не долго радуется, ведь «Бачка» забил через минуту после этого.
- До конца дополнительного времени команды забили еще по разу, а потом в Серии пенальти «Стяуа» все-таки вырвала победу – 4:5.
- Это первый в истории еврокубков случай, когда команды на двоих в основное время забили не меньше пяти мячей.
Слабость «Стяуа» в этом матче легко объясняется. Перед встречей она потеряла девять игроков и девять членов команды – они все сдали положительный тест на коронавирус. В итоге в заявке команды было лишь 14 футболистов.
Наглядный пример отражения ковида на составе: в воротах «Стяуа» стоял Рэзван Дукан. Это четвертый вратарь команды, еще в прошлом сезоне он играл за дубль. В этом матче он допустил четыре голевые ошибки, но спас команду от пропущенного мяча на 119-й минуте.
Коронавирус коснулся и тренерского штаба. Главный тренер Антон Петреа тоже сдал положительный тест. Поэтому командой в этом матче руководил его помощник Михай Пинтилий – он закончил карьеру только в декабре.
Руководство «Стяуа» выбрало ассистентом Пинтилия Богдана Винтилэ, и с этим тоже есть интересная история. Винтилэ был тренером дубля «Стяуа», но два месяца назад его уволили из-за плохих результатов. Винтилэ из-за большой любви к клубу согласился помочь ему и присоединился к тренерскому штаба – но только на один матч с «Бачкой».
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В итоге «Стяуа» выиграла и вышла в следующий раунд квалификации. Румынская пресса ждет публичных высказываний от владельца клуба Джиджи Бекали. Перед матчем он первый сказал, что не откажется от Лиги Европы. Хотя сам делает все, чтобы команды в ближайшем будущем там не было.
После начала пандемии он сообщил, что сократит финансирование «Стяуа», потому что хочет тратить все имущество на свою семьи. Клуб уже несколько месяцев живет без качественных вложений и ориентируется на заработки только за счет продажи игроков.
Реально мясо.