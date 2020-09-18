«Стяуа» выдала счет 6:6 – и это без тренера и половины состава (у всех корона)

Коронавирус коснулся и тренерского штаба. Главный тренер Антон Петреа тоже сдал положительный тест. Поэтому командой в этом матче руководил его помощник Михай Пинтилий – он закончил карьеру только в декабре.

Руководство «Стяуа» выбрало ассистентом Пинтилия Богдана Винтилэ, и с этим тоже есть интересная история. Винтилэ был тренером дубля «Стяуа», но два месяца назад его уволили из-за плохих результатов. Винтилэ из-за большой любви к клубу согласился помочь ему и присоединился к тренерскому штаба – но только на один матч с «Бачкой».

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В итоге «Стяуа» выиграла и вышла в следующий раунд квалификации. Румынская пресса ждет публичных высказываний от владельца клуба Джиджи Бекали. Перед матчем он первый сказал, что не откажется от Лиги Европы. Хотя сам делает все, чтобы команды в ближайшем будущем там не было.

После начала пандемии он сообщил, что сократит финансирование «Стяуа», потому что хочет тратить все имущество на свою семьи. Клуб уже несколько месяцев живет без качественных вложений и ориентируется на заработки только за счет продажи игроков.