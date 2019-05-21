Я смотрел финал «Игры престолов» на стадионе. Было масштабно и морально тяжело
ОМОН, очередь к турникетам, толпа – все это регулярно бывает на футбольных матчах. Теперь такая ассоциация связана уже с показом сериала. К выходу заключительной серии «Игры престолов» зрителям обещали праздник на стадионе «Локомотива»: масштабный экран, активности, подарки.
В последний месяц этим сериалом живут по всему миру. Он стартовал еще в апреле 2011 года, продлился восемь сезонов, а теперь официально завершается. Суммарное число просмотров «Игры престолов» в российском сервисе Амедиатека приближается к 28 миллионам.
Все восемь лет люди строили теории о главных героях, прогнозировали новую жизнь королевству и выдавали тонну критики создателям сериала. Сейчас активность вышла на космический уровень: десятки тысяч мемов и петиция с требованием переснять завершающий сезон. Под ней подписались уже 1,3 миллиона человек.
В России с показом «Игры престолов» была отдельная проблема. Амедиатека не работала несколько десятков минут во время показа первой серии восьмого сезона, а потом на полтора часа задержала выход заключительной (должна была выйти в 4 утра). Официально серия все равно появилась утром, а зрители на стадионе терпели до вечернего показа больше 12 часов.
Квест по уклонению от спойлеров прошли не все. «Так обидно было – спалил сегодня главный мем по этой серии. Из-за этого весь день думал, что впечатления будут не те. Но все равно хочу кайфануть от стадионной атмосферы», – такими словами парень завязывал разговор с одиноко стоящей девушкой.
Вокруг реально все знакомились, кушали и очень много фотографировались. «У нас сегодня свидание. Когда молодой человек пригласил меня на стадион, я испугалась и разозлилась. Ненавижу футбол. Потом оказалось, что мы идем на «Игру престолов». Я ему даже ужин приготовила», – рассказала девушка Елена.
Набралось неплохое количество активностей: люди ковали оружие, переодевались в воинов, рисовали эмблемы и фотографировались с переодетыми героями сериала. Даже еду вокруг переименовали под персонажей. Парень Елены как раз бегал за устрицами безликих, пока мы разговаривали.
«Туда не суйся, затопчут еще», – посмеялась девушка, когда я спросил о происходящем в толпе у одного из мини-домов. Территорию вокруг стадиона превратили в сериальную деревню. На входе висела карта, а дальше люди выбирали активности или просто ели.
Щелкайте галерею – собрали в ней ключевые снимки:
Сам показ тоже вышел масштабным. Основной экран установили за пределами газона, но немного не угадали с размером или местом расположения – в некоторых моментах у героев обрезались головы. Зато по качеству звука никаких вопросов: иногда трибуны даже вибрировали.
В рекламные моменты зрители скандировали девизы домов Вестероса. Я попал к Грейджоям, поэтому кричал фразу: «То, что мертво, умереть не может». Во время ключевых эпизодов сериала люди хлопали и удивлялись – по звуку без картинки вы бы подумали, что на поле играют в футбол.
Вокруг самой серии тоже есть история. Сначала на экранах показали рассказ актеров об отношении к их персонажам. Потом человек, переодетый в героя Джона Сноу, зажигал трибуны. Их разделили по домам Вестероса (все по сериалу). Завершили показ серии живым исполнением музыки из «Игры престолов».
По двум видео все поймете:
Главная часть церемонии открытия.
Закрытие с музыкой. Были еще песни, но больше половины людей на них не остались.
Вся активность стартовала в 19:00, а завершилась уже после полуночи. Многие просто не успевали домой.
Реклама, халява, подарки – кто за этим стоит
У этого показа «Игры престолов» очень красивая оболочка: люди пришли на стадион, увидели главную серию, получили эмоции. Вокруг этого все было не так радужно – хотя бы из-за количества рекламы, которую обрушили на зрителей с первых метров территории у стадиона.
Таксисты «Ситимобил» выставили на собственном стенде машину. Рядом с ней стояла наряженная девушка, с которой все фотографировались. Рекламу такси крутили и на большом экране, и на рекламных стендах внутри арены. Забавный факт: зрители, которые уезжали с арены не на метро, специально вызывали другие фирмы такси.
Не считая еды, все вокруг сделали бесплатным. Символические сувениры люди получали за фотографии с хэштегом (например, М.Видео). Реклама шла даже со сцены перед стадионом. Сначала музыканты спели, а потом отрекламировали оборудование и раскидали подарочные футболки.
В клубном магазине «Локомотива» продавали сувенирную продукцию по «Игре престолов»: фигурки героев, кружки, кошельки. Девушка, которая показывала фигурку героя Тириона, по моей просьбе позвонила и уточнила: на территории «Локомотива» это продавалось единственный день. Продавец из палатки с такой продукцией сказал, что клуб с этого ничего не имеет.
На вопрос, задумывалась ли таким образом реклама продукции «Локо» на новую аудиторию, он только посмеялся: «Нет, это точно так не работает. Если и получается, то совсем не в нужных объемах. Несколько человек купили – не более того». Хотя бы какой-то интерес вызывала эксклюзивная форма «Локомотива» с логотипом «Игры престолов». Она стоила 3690 рублей.
Представитель службы безопасности «Локомотива» Валерий объяснил свое видение ситуации: «Посмотрите, какая разная аудитория идет на футбол и смотреть это кино. Сейчас все намного спокойнее, люди ищут развлечение, гуляют. Самому интересно спокойно походить по территории нашего стадиона. На футболе все намного серьезнее и напряг больше».
Сразу за импровизированной картой девушки бесплатно раздавали новые энергетики Turbo Energy. «Думаю, у нас их бесконечно. Уже сумок 15 отправила. Людей на трибуны запустят, а я поеду домой. Все равно эта «Игра престолов» мне не нужна и не нравится», – рассказала одна из них.
Все пришло к тому, что некоторым людям предлагали энергетик по несколько раз. От этого они психовали, кто-то брал банку и сразу выкидывал – энергетический хаос не доставил удовольствие, но в этом случае агрессивный пиар продукта удался.
«Мысль, что успею по-быстрому – фиаско»
«Свет непонятный, экран отсвечивал. Люди кричали и хлопали – отвлекало. Я к такому не привыкла, но все равно довольна. Стоило тех денег, что отдала», – рассказала уже на выходе со стадиона девушка Наташа. Она достала телефон и сразу позвонила подруге, чтобы обсудить серию. Те, кто не пошел на стадион, видели все еще утром.
«Это круто! Мы с братаном недавно глянули все сезоны. И вот пришли на стадион, чтобы увидеть финал. Мощно получилось. Намного лучше, чем смотреть дома такой масштабный конец», – радовался зритель Валерий. Крупных жалоб не было – разве что итог сериала многих разочаровал.
Через несколько часов после показа я наткнулся в инстаграме на пост Ольги Беруашвили. В нем она разнесла вообще всю организацию:
Вот, что Ольга ответила мне в инстаграме: «Я, в принципе, все основные моменты описала в посте. Реклама крутилась постоянно, навязчиво. Если вас посадить перед экраном и крутить четыре рекламы по кругу и без остановки, на каком круге вы начнете нервничать? Вот и наш сектор нервничал: на третьем круге люди уже в открытую кричали, уукали, освистывали всю рекламу.
Показательнее всего была реклама такси «Ситимобил». Чем чаще и больше ее показывали (а это был лидер показов), тем длиннее была очередь у яндекс-такси и убера. Моя душа прям радовалась, как бы отомщена. Сама обстановка была праздничной и веселой, но если вы были на стадионе, то согласитесь, что все можно было организовать по-другому.
И концерт можно было пустить в те два часа тупого сидения на стадионе. Лично я люблю такую музыку и с удовольствием ее послушала. Как и интервью актеров можно было пустить на полчаса раньше. И рекламу можно было вставить в те два часа пустого времени. И не было бы этого угнетающего ощущения украденного времени.
А у меня дома были двое детей, которые остались одни. И наивная моя мысль, что успею по-быстрому – фиаско».
Мы связались еще с несколькими людьми, которые были на трибунах.
Виктория Кузнецова: «Идея показа финала в таком масштабе, разумеется, супер. До этого две серии смотрела в кинотеатре «Октябрь». Порадовал косплей, но не удивил. Почти всех ребят не раз видела в этих образах на Comic Con в этих образах, ждала их появления. Обстановка была достаточно праздничной, хор и оркестр шикарны. Мы были обязаны услышать эти мелодии вживую.
Есть и минусы. Самый весомый из них – очень позднее начало. Пришлось уходить раньше окончания, чтобы успеть добраться домой. В остальном все супер!»
Кристина Кашицына: «Потрясает масштаб мероприятия, уровень организации. Но! В билетах было обозначено время 19:00, а по факту сама серия началась только около 22:00. Многие спешили с работы, а в итоге пришлось ходить туда-сюда еще три часа. Также люди начинали терять терпение от огромного количества рекламы перед показом – это было совсем лишним. Мы понимаем, что на этом делали деньги, но все же.
Точек питанием было маловато для такого количества приглашенных. Очереди росли на глазах. И если ты не зашел сразу после 7, не определился с едой, то приходилось стоять чуть ли не по 40 минут в очередях. Сама атмосфера была захватывающей. Ты ощущал себя причастным к чему-то важному».
Татьяна: «Мне понравилась атмосфера. Вокруг много таких же фанатов, как и ты. Кто-то пускает шутки, кто-то расстраивается с тобой – чувствуешь себя в одной большой фандомовской семье. Безумно понравилось световое шоу, но разочаровало огромное количество рекламы. Она шла минут 40 в общей сложности.
Вокруг стадиона было классно, но огромные очереди выматывали. Они были везде: туалет, фуд-корт, фотографии. Снова привезли всеми любимый трон, вокруг были косплееры. Все это создавало атмосферу грядущего финала. А еще бесплатный энергетик (наверное, чтобы не уснули, пока идет реклама).