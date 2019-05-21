Я смотрел финал «Игры престолов» на стадионе. Было масштабно и морально тяжело

Все пришло к тому, что некоторым людям предлагали энергетик по несколько раз. От этого они психовали, кто-то брал банку и сразу выкидывал – энергетический хаос не доставил удовольствие, но в этом случае агрессивный пиар продукта удался.

«Мысль, что успею по-быстрому – фиаско»

«Свет непонятный, экран отсвечивал. Люди кричали и хлопали – отвлекало. Я к такому не привыкла, но все равно довольна. Стоило тех денег, что отдала», – рассказала уже на выходе со стадиона девушка Наташа. Она достала телефон и сразу позвонила подруге, чтобы обсудить серию. Те, кто не пошел на стадион, видели все еще утром.

«Это круто! Мы с братаном недавно глянули все сезоны. И вот пришли на стадион, чтобы увидеть финал. Мощно получилось. Намного лучше, чем смотреть дома такой масштабный конец», – радовался зритель Валерий. Крупных жалоб не было – разве что итог сериала многих разочаровал.

Через несколько часов после показа я наткнулся в инстаграме на пост Ольги Беруашвили. В нем она разнесла вообще всю организацию:

Вот, что Ольга ответила мне в инстаграме: «Я, в принципе, все основные моменты описала в посте. Реклама крутилась постоянно, навязчиво. Если вас посадить перед экраном и крутить четыре рекламы по кругу и без остановки, на каком круге вы начнете нервничать? Вот и наш сектор нервничал: на третьем круге люди уже в открытую кричали, уукали, освистывали всю рекламу.

Показательнее всего была реклама такси «Ситимобил». Чем чаще и больше ее показывали (а это был лидер показов), тем длиннее была очередь у яндекс-такси и убера. Моя душа прям радовалась, как бы отомщена. Сама обстановка была праздничной и веселой, но если вы были на стадионе, то согласитесь, что все можно было организовать по-другому.

И концерт можно было пустить в те два часа тупого сидения на стадионе. Лично я люблю такую музыку и с удовольствием ее послушала. Как и интервью актеров можно было пустить на полчаса раньше. И рекламу можно было вставить в те два часа пустого времени. И не было бы этого угнетающего ощущения украденного времени.

А у меня дома были двое детей, которые остались одни. И наивная моя мысль, что успею по-быстрому – фиаско».