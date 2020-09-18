Худший режиссер Европы. Снять 43 плохих фильма на налоги, всех бесить и драться с критиками на ринге

После на ринг выходит 22-летний парень с астмой, который признался, что фильмы Болла не смотрел. Он продержался до второго раунда.

В третьем бою вышел настоящий хейтер Болла. Он пообещал его скормить акулам за экранизацию Alone in the Dark и еще снять обличающую документалку об этих боях. Но Болл сразу ударил его в глаз и пару раз по голове – критик не продолжил.

Последний бой – против 17-летнего подростка, который ничего плохого про Болла в интернете не писал, но Болл почему-то его выбрал. Бой закончился тем, что на ринг выбежала мама парня – она просила Болла перестать его бить.

После боев Болл торжествует:

«Гребаные критики! Также плохо бьются на ринге, как и пишут в интернете! Теперь они обожают мои фильмы».

Оказалось, все бои были промо фильма Postal – экранизации игры, которая жестко пародирует Америку. В фильме Болла тоже было много насилия, но хватало еще и топорной ксенофобии, которая подавалась как юмор. И, конечно же, были и внезапные нравоучения в духе «все должны жить мирно». Болл любит неожиданно говорить на важные темы, о чем постоянно напоминает в интервью. Но за Postal он впервые получил «Золотую малину» в номинации «худший режиссер». До этого номинировался дважды.

Конец карьеры: вызов на ринг Майкла Бэя, троллинг Спилберга, провал в краунфандинге

Болл продолжал играть в «худшего режиссера всех времен». Просил собрать миллион подписей под петицией, чтобы он ушел из кинематографа (петицию подписали больше 300 тысяч человек). Потом говорил, что и при собранном миллионе продолжил бы снимать. И не стал бы снимать «такую ерунду, как «Звездные войны».

Еще Болл вызывал на бой режиссера блокбастеров Майкла Бэя. Он назвал его в ответ «идиотом и болваном, который хочет получить славу».