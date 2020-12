Худший режиссер Европы. Снять 43 плохих фильма на налоги, всех бесить и драться с критиками на ринге

Уве Болл – скучный и агрессивный режиссер. Снимал на деньги из немецких налогов и стал худшим режиссером благодаря играм

До середины нулевых доктор литературы и кинокритик из Германии Уве Болл делал незаметное кино: клишированные триллеры и боевики. Он брал деньги у инвесторов и снимал фильм, который проваливался в прокате. После деньги возвращались инвесторам из немецких налогов. Так в Германии поддерживали местное кино. И Болл построил на этой лазейке карьеру.

Потом он взялся за экранизации видеоигр. Болл говорит, что их охотнее финансируют продюсеры – фан-база точно оценит фильм. Но кино об играх вскрыло проблемы творчества Болла: серьезность, нелепость и излишнее насилие.

Болл провоцирует фанатов игр и в хорроре «Один в темноте» (по игре Alone in the Dark) добавляет главную актрису (он потом обвинял ее в пьянстве) и безумную проблематику о заселении планеты демонами. В фильме намешано много всего, но Болла в основном ругают за два греха. Первый – полное копирование сцен из «Секретных материалов», «Чужого» и других фильмов. Второй – где вообще дух оригинальной игры?