Худший режиссер Европы. Снять 43 плохих фильма на налоги, всех бесить и драться с критиками на ринге
Уве Болл – скучный и агрессивный режиссер. Снимал на деньги из немецких налогов и стал худшим режиссером благодаря играм
До середины нулевых доктор литературы и кинокритик из Германии Уве Болл делал незаметное кино: клишированные триллеры и боевики. Он брал деньги у инвесторов и снимал фильм, который проваливался в прокате. После деньги возвращались инвесторам из немецких налогов. Так в Германии поддерживали местное кино. И Болл построил на этой лазейке карьеру.
Потом он взялся за экранизации видеоигр. Болл говорит, что их охотнее финансируют продюсеры – фан-база точно оценит фильм. Но кино об играх вскрыло проблемы творчества Болла: серьезность, нелепость и излишнее насилие.
Болл провоцирует фанатов игр и в хорроре «Один в темноте» (по игре Alone in the Dark) добавляет главную актрису (он потом обвинял ее в пьянстве) и безумную проблематику о заселении планеты демонами. В фильме намешано много всего, но Болла в основном ругают за два греха. Первый – полное копирование сцен из «Секретных материалов», «Чужого» и других фильмов. Второй – где вообще дух оригинальной игры?
Фильм собрал только половину бюджета (20 млн долларов). Но Болл нащупал нишу – снимать кино об играх и бесить фанатов.
Так получилось и с «Бладрейном» (Болл снял три части по игре BloodRayne). Там показаны альтернативные 30-е нацисткой Германии, где к власти приходит не Гитлер, а девушка-вампир. Бесятся все: от фанатов игры, от которой в фильме почти ничего осталось, до Майкла Мэдсена и Удо Кира – непонятно, как их занесло сыграть в этот фильме.
Первый «Бладрейн» не собрал и четырех миллионов долларов (при бюджете в 25). Даже Болл назвал всю трилогию ужасной, зато хвастался и считал крутой собственную пародию на нее – «Блюбарелла: Супервумен». Там Болл сыграл Гитлера.
Но кинокритики думают, что Болл притворяется: он слишком умен и насмотрен, чтобы снимать откровенно халтурно и уверять, что зрители его не поняли. Он просто нашел такую фишку – делать плохие фильмы и раздражать публику тупыми диалогами, нелогичным монтажом и трясущейся камерой.
Продвигал фильм Postal боями с интернет-критиками. Дрался даже с астматиком
В 2006 году Болл вызывает пресс-релиз, в котором он предлагает критикам подать заявку на боксерский бой с ним. Он считал, что гики испортили ему карьеру, и «теперь пора надрать им задницу». Бывший боксер-любитель Болл отобрал критиков, отказал человеку с опытом в боксе и устроил шоу в заброшенном казино Ванкувера.
Первый бой. Болл сразу укладывает соперника парой ударов. Он несколько раз поднимается, но режиссер беспощаден – нокаут через две минуты.
После на ринг выходит 22-летний парень с астмой, который признался, что фильмы Болла не смотрел. Он продержался до второго раунда.
В третьем бою вышел настоящий хейтер Болла. Он пообещал его скормить акулам за экранизацию Alone in the Dark и еще снять обличающую документалку об этих боях. Но Болл сразу ударил его в глаз и пару раз по голове – критик не продолжил.
Последний бой – против 17-летнего подростка, который ничего плохого про Болла в интернете не писал, но Болл почему-то его выбрал. Бой закончился тем, что на ринг выбежала мама парня – она просила Болла перестать его бить.
После боев Болл торжествует:
«Гребаные критики! Также плохо бьются на ринге, как и пишут в интернете! Теперь они обожают мои фильмы».
Оказалось, все бои были промо фильма Postal – экранизации игры, которая жестко пародирует Америку. В фильме Болла тоже было много насилия, но хватало еще и топорной ксенофобии, которая подавалась как юмор. И, конечно же, были и внезапные нравоучения в духе «все должны жить мирно». Болл любит неожиданно говорить на важные темы, о чем постоянно напоминает в интервью. Но за Postal он впервые получил «Золотую малину» в номинации «худший режиссер». До этого номинировался дважды.
Конец карьеры: вызов на ринг Майкла Бэя, троллинг Спилберга, провал в краунфандинге
Болл продолжал играть в «худшего режиссера всех времен». Просил собрать миллион подписей под петицией, чтобы он ушел из кинематографа (петицию подписали больше 300 тысяч человек). Потом говорил, что и при собранном миллионе продолжил бы снимать. И не стал бы снимать «такую ерунду, как «Звездные войны».
Еще Болл вызывал на бой режиссера блокбастеров Майкла Бэя. Он назвал его в ответ «идиотом и болваном, который хочет получить славу».
За 26 лет он снял 43 фильма, один из которых – об Освенциме. В самых дешевых декорациях он показал рутину концлагерей и в открытую потроллил «Список Шиндлера» Спилберга. Болл сделал фильм без персонажей с глубокой историй, а просто нудное кино с повторяющимся сюжетом (евреев привозят и отправляют в газовую камеру).
Последний фильм Болла – третья часть «Ярости». Деньги на него он собирал на «Кикстартере». Но нужная сумма не набралась, и проект заморозился. Болл выпустил видео, где матом ругал всех, кто не дал денег. А потом сказал, что уйдет из кино.
Сейчас Болл занимается ресторанным бизнесом. В 2016-м его ресторан занял 36-е место в списке лучших ресторанов Канады.
Болл уверен, что не всегда снимал плохое кино. Просто часто подводили актеры:
«Знаете, столько раз я видел счастливейших людей — с бюджетом, с идеей, с классным потенциалом, но из-за того, что главную роль исполнял их сосед, фильм в итоге оказывался в сортире. Всегда рад помочь режиссерам советом».
На затерялся бы в отечественном кинематографе