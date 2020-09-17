Коронавирус разорил ресторан Маты в Манчестере. Убытки почти в 1 млн, хотя там тусили даже игроки «Манчестер Сити»

В 2016-м исполнилось два года с момента перехода Хуана Маты в «Манчестер Юнайтед». Тогда же он решился на открытие тапас-ресторана в Манчестере.

Тапас – винные рестораны, главной фишкой которых считается закуски в одной большой тарелке, подаваемой для всей компании. Закуски при этом могут быть совершенно разные: от жаренного арахиса до кальмаров и крабов. Тапас исторически считается заведением Испании. В Англии же традиционным местом называют пабы.

Семья Маты давно управляет несколькими такими ресторанами в Испании. Например, есть в Бургосе (в месте, где родился Хуан Мата). Когда Мата играл в «Валенсии», он открыл еще одну точку в Валенсии.