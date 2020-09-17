Хуан Мата
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#Хуан Мата #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Коронавирус разорил ресторан Маты в Манчестере. Убытки почти в 1 млн, хотя там тусили даже игроки «Манчестер Сити»

17 сентября, 16:18
Илья Егоров

В 2016-м исполнилось два года с момента перехода Хуана Маты в «Манчестер Юнайтед». Тогда же он решился на открытие тапас-ресторана в Манчестере.

Тапас – винные рестораны, главной фишкой которых считается закуски в одной большой тарелке, подаваемой для всей компании. Закуски при этом могут быть совершенно разные: от жаренного арахиса до кальмаров и крабов. Тапас исторически считается заведением Испании. В Англии же традиционным местом называют пабы.

Семья Маты давно управляет несколькими такими ресторанами в Испании. Например, есть в Бургосе (в месте, где родился Хуан Мата). Когда Мата играл в «Валенсии», он открыл еще одну точку в Валенсии.

инстаграм Хуана Маты

После переезда в Англию он решился на еще одну там – но открыл ее в Манчестере, а не в Лондоне, потому что не был до конца уверен, что надолго останется в «Челси». В Испании с бизнесом ему помогает отец. Здесь в запуске участвовали совсем другие люди.

Фото из манчестерского ресторана:

Ресторан Маты прожил в Манчестере четыре года, пережил смену руководства, а вот кризис не перенес. Жизненный циклл Tapeo and Wine от Хуана Маты:

2016-й – открытие. Мата нередко собирался там с Де Хеа, Эррерой и Рохо.

Daily Mail пишет, что в ресторане собирались даже испаноговорящие из «Манчестер Сити».

2017-й – меняется руководство Tapeo and Wine. Раньше им управляли друг Маты и его жена. С того года – сам Мата и его деловой партнер. Тогда же начались и первые проблемы. За 2017 год убытки Tapeo and Wine в Манчестере составили почти 600 тысяч фунтов.

2018-й – убытки ресторана Маты только увеличились: с 600 тысяч до 772.

2019-й – The Sun не называет конкретную цифру, но пишет, что в прошлом году финансовые дела у Tapeo and Wine были еще хуже.

инстаграм Хуана Маты

Коронавирус убил ресторан Маты в этом году. Из-за пандемии и жесткого режима самоизоляции в Англии у него не было клиентов. Ресторан работал на вынос, но прибыль нельзя было сравнить с выручкой.

Поэтому Мата и его партнер закрыли это место.

В соцсетях они выпустили заявление:

«Добрый день.

К сожалению, после почти пяти лет и множества наших усилий, отданных ради того,, чтобы познакомить вас с Испанией через нашу еду, напитки и обслуживание, наш ресторан Tapeo and Wine закрывается.

Мы приняли это решение по ряду причин. И мы благодарим каждого из вас, кто на протяжении многих лет приходил и наслаждался нами».

Daily Mail пишет, что место было популярно как у болельщиков (потому что на стенах есть портреты Маты, да и они знали, кому принадлежит место), так и у обычных людей. По Tripadvisor у него была оценка 4,5 из 5.

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