Коронавирус разорил ресторан Маты в Манчестере. Убытки почти в 1 млн, хотя там тусили даже игроки «Манчестер Сити»
В 2016-м исполнилось два года с момента перехода Хуана Маты в «Манчестер Юнайтед». Тогда же он решился на открытие тапас-ресторана в Манчестере.
Тапас – винные рестораны, главной фишкой которых считается закуски в одной большой тарелке, подаваемой для всей компании. Закуски при этом могут быть совершенно разные: от жаренного арахиса до кальмаров и крабов. Тапас исторически считается заведением Испании. В Англии же традиционным местом называют пабы.
Семья Маты давно управляет несколькими такими ресторанами в Испании. Например, есть в Бургосе (в месте, где родился Хуан Мата). Когда Мата играл в «Валенсии», он открыл еще одну точку в Валенсии.
После переезда в Англию он решился на еще одну там – но открыл ее в Манчестере, а не в Лондоне, потому что не был до конца уверен, что надолго останется в «Челси». В Испании с бизнесом ему помогает отец. Здесь в запуске участвовали совсем другие люди.
Фото из манчестерского ресторана:
Ресторан Маты прожил в Манчестере четыре года, пережил смену руководства, а вот кризис не перенес. Жизненный циклл Tapeo and Wine от Хуана Маты:
2016-й – открытие. Мата нередко собирался там с Де Хеа, Эррерой и Рохо.
Daily Mail пишет, что в ресторане собирались даже испаноговорящие из «Манчестер Сити».
2017-й – меняется руководство Tapeo and Wine. Раньше им управляли друг Маты и его жена. С того года – сам Мата и его деловой партнер. Тогда же начались и первые проблемы. За 2017 год убытки Tapeo and Wine в Манчестере составили почти 600 тысяч фунтов.
2018-й – убытки ресторана Маты только увеличились: с 600 тысяч до 772.
2019-й – The Sun не называет конкретную цифру, но пишет, что в прошлом году финансовые дела у Tapeo and Wine были еще хуже.
Коронавирус убил ресторан Маты в этом году. Из-за пандемии и жесткого режима самоизоляции в Англии у него не было клиентов. Ресторан работал на вынос, но прибыль нельзя было сравнить с выручкой.
Поэтому Мата и его партнер закрыли это место.
В соцсетях они выпустили заявление:
«Добрый день.
К сожалению, после почти пяти лет и множества наших усилий, отданных ради того,, чтобы познакомить вас с Испанией через нашу еду, напитки и обслуживание, наш ресторан Tapeo and Wine закрывается.
Мы приняли это решение по ряду причин. И мы благодарим каждого из вас, кто на протяжении многих лет приходил и наслаждался нами».
Daily Mail пишет, что место было популярно как у болельщиков (потому что на стенах есть портреты Маты, да и они знали, кому принадлежит место), так и у обычных людей. По Tripadvisor у него была оценка 4,5 из 5.