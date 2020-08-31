Кубок Белоруссии
Слуцк
Локомотив Гомель
В Белоруссии судья удалил брата за фол. Он судит его уже в третий раз
31 августа, 12:25
В 1/16 Кубка Белоруссии игру «Слуцка» и «Локомотива» из Гомеля судил Дмитрий Марков. А в составе «Локо» играл его брат Павел.
🟡 Сначала он на 30-й минуте сфолил на бровке. Первая желтая
🔴 А на 63-й Марков потянул за футболку соперника. Удаление.
Это уже в третий раз, когда Марков судит игру младшего брата. В прошлом году его «Локомотив» дважды побеждал (а Павел в каждой игре забивал по голу), но сейчас проиграл 0:2 и вылетел из Кубка.
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