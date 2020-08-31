В Белоруссии судья удалил брата за фол. Он судит его уже в третий раз

В 1/16 Кубка Белоруссии игру «Слуцка» и «Локомотива» из Гомеля судил Дмитрий Марков. А в составе «Локо» играл его брат Павел.

🟡 Сначала он на 30-й минуте сфолил на бровке. Первая желтая

🔴 А на 63-й Марков потянул за футболку соперника. Удаление.