За кем следить в новом сезоне РПЛ? Отвечают аналитики «Зенита», «Динамо» и «Урала»

- РПЛ
- Футбол
• Никита Васюхин – аналитик в «Зените», автор и создатель «Блокнота».
• Сергей Титов – аналитик в «Динамо», автор и создатель counterpress.ru.
• Дмитрий Столбиков – тренер-аналитик в «Урале».
За кем из игроков следить в новом сезоне РПЛ?
Васюхин: «Тошевски («Ростов») – парень с нестандартным набором качеств, у которого были очень высокие показатели в македонской лиге в прошлом сезоне. По нему точно работал «Лилль» (правда, не знаю, насколько был конкретен) – один из лучших клубов Европы в плане использования данных в селекции. «Ростов» выиграл за него борьбу – не удивлюсь, если через сезон парень будет стоить в 10-15 раз дороже, чем его брали: как это уже произошло с Шомуродовым и Норманном. Интересно посмотреть, как его будут в 4-3-3 с другим центрфорвардом использовать.
Моро («Динамо») – просто игрок уровня группы ЛЧ, самый интересный игрок того состава Загреба после Дани Ольмо. Большая удача для «Динамо» и лиги получить такого игрока. С большим объемом в защите, с хорошим отбором, способен покрывать много пространства, при этом хорош на мяче – как средними, так и длинными пасами.
Лисакович («Локо») – пока игрокам из Белоруссии не так просто делать качественный скачок наверх из-за достаточно большой разнице в уровне между лигами. При этом Лисакович – очень неординарный парень, который не боится брать на себя, очень разнообразно завершает, с очень хорошей техникой, делает много нестандартных действий у штрафной. У него приличные конкуренты во всех позициях в «Локо», но думаю, что есть шанс проявить себя лучше, чем пока удавалось всем белорусам, которые пришли в лигу за последние сезон-полтора».
Титов: «Жду полноценного лидерства в игре команды от Даниила Уткина – он очень сильно прибавил летом, проявляя себя и в организации игры из глубины, и в прессинге (что реже проявлялось раньше).
Жду сильный сезон от Марадишвили, при условии, что после трансферов и восстановления Ахметова он не сядет на лавку: с таким игроком ЦСКА будет проще высоко прессинговать сразу после потери, и может пропасть проблема с переходом в оборону, о которой говорил и Гончаренко.
По первым матчам жду, что в необычной роли раскроется Глушенков – Тедеско ставит на игру в переходных фазах, где Глушенков может и протащить мяч, и забежать за спину».
Столбиков: «Очень внимательно буду следить за новичком РПЛ Деяном Ловреном. Особенно интересно посмотреть, как структурно будет выглядеть «Зенит» при оборонительных действиях во главе с Ловреном в матчах Лиге Чемпионов. Из реинкарнаций с любопытством жду, как проявит себя Александр Кокорин в «Спартаке».
За какими тренерами или помощниками тренеров будет интересно следить?
Васюхин: «Не очень понимаю, как можно следить за помощниками тренеров или еще какими-то непубличными людьми, не находясь внутри команд».
Титов: «В первую очередь за Андреем Талалаевым, который, наконец, попал в РПЛ с возможностью строить свою команду с первого тура. В «Ахмате» он уже выстраивает свой стиль – 4-4-2 с огромным объемом единоборств, ставкой на длинные передачи, постоянными переводами с фланга на фланг и подачами – и подстраивает под стиль состав.
Одна из самых комбинационных полузащит среди середняков РПЛ (Иванов, Исмаэл) будет меняться в пользу объемных, подвижных и сильных в переходных фазах игроков (как Швец и Тимофеев). Интересно, как в 4-4-2 Талалаев видит Мелкадзе – в идеальном для тренера сценарии он будет вторым нападающим и посадит Иванова.
Всегда интересно следить за командами с четко выстроенным стилем – за тем, как они меняются в мелких деталях и подстраиваются под соперников. В нашей лиге это «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Спартак» при Тедеско».
Столбиков: «Очень интересно последить за работой Марко Николича – как он сможет перезапустить уже в принципе сложенную команду. Второй специалист – представитель новой российской тренерской волны – Кирилл Новиков. Он выше всяких похвал сработал в прошлом сезоне. Но второй сезон – он самый сложный как для игроков, так и для тренеров. Также интересно посмотреть, улучшит ли результаты «Сочи», где собран квалифицированный тренерский штаб в целом».
Какие тактические новинки (или аномалии) ждать, учитывая, что это будет странный постпандемийный сезон?
Васюхин: «Пока что-то сложно прогнозировать, кроме того, что из-за очень плотного графика и отсутствия подготовительного периода наверняка упадет интенсивность, будет больше обороны в пассивном блоке. Хотя если сравнивать первые 22 тура прошлого сезона и постковидный футбол, то все прессинг-метрики просели и все среднем стали обороняться ниже. Пять замен в сочетании с новым лимитом – недостаточное подспорье».
Титов: «Тактических новинок не жду. Жду продолжения и развития тенденции, что команды с тройкой центральных защитников будут активнее задействовать их в атаке – это проглядывалось у «Уфы», ЦСКА, это должно проявляться в «Сочи» Федотова, здесь есть потенциал для развития у «Спартака». Одновременно с этим жду истерик от «футбольных экспертов», что схема с тройкой ЦЗ – слишком оборонительная и автобусная».
Столбиков: «Тактических новинок мы не увидим. Короткое межсезонье, практически те же игроки в составах всех команд. Следовательно, тот же уровень возможностей. Но увеличится разница, как в качестве игры, так и в очках между командами борющимися за еврокубковые места и командами середины и нижней части».