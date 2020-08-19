За кем следить в новом сезоне РПЛ? Отвечают аналитики «Зенита», «Динамо» и «Урала»

Титов: «Жду полноценного лидерства в игре команды от Даниила Уткина – он очень сильно прибавил летом, проявляя себя и в организации игры из глубины, и в прессинге (что реже проявлялось раньше).

Жду сильный сезон от Марадишвили, при условии, что после трансферов и восстановления Ахметова он не сядет на лавку: с таким игроком ЦСКА будет проще высоко прессинговать сразу после потери, и может пропасть проблема с переходом в оборону, о которой говорил и Гончаренко.

По первым матчам жду, что в необычной роли раскроется Глушенков – Тедеско ставит на игру в переходных фазах, где Глушенков может и протащить мяч, и забежать за спину».

Столбиков: «Очень внимательно буду следить за новичком РПЛ Деяном Ловреном. Особенно интересно посмотреть, как структурно будет выглядеть «Зенит» при оборонительных действиях во главе с Ловреном в матчах Лиге Чемпионов. Из реинкарнаций с любопытством жду, как проявит себя Александр Кокорин в «Спартаке».

За какими тренерами или помощниками тренеров будет интересно следить?

Васюхин: «Не очень понимаю, как можно следить за помощниками тренеров или еще какими-то непубличными людьми, не находясь внутри команд».

Титов: «В первую очередь за Андреем Талалаевым, который, наконец, попал в РПЛ с возможностью строить свою команду с первого тура. В «Ахмате» он уже выстраивает свой стиль – 4-4-2 с огромным объемом единоборств, ставкой на длинные передачи, постоянными переводами с фланга на фланг и подачами – и подстраивает под стиль состав.

Одна из самых комбинационных полузащит среди середняков РПЛ (Иванов, Исмаэл) будет меняться в пользу объемных, подвижных и сильных в переходных фазах игроков (как Швец и Тимофеев). Интересно, как в 4-4-2 Талалаев видит Мелкадзе – в идеальном для тренера сценарии он будет вторым нападающим и посадит Иванова.

Всегда интересно следить за командами с четко выстроенным стилем – за тем, как они меняются в мелких деталях и подстраиваются под соперников. В нашей лиге это «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Спартак» при Тедеско».