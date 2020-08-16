Гонщиков швыряло по трассе, а их неуправляемые мотоциклы летели в соперников

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В австрийской гонке MotoGP случилась страшная авария, которая сразу привела к 20-минутной остановке заезда. Франко Морбиделли и Жоан Зарко зацепились мотоциклами и вылетели с трассы. Сами гонщики уже лежали на земле, а их мотоциклы продолжали движение и подскакивали рядом с трассой. Потом вылетели на дорогу – туда, где ехали остальные гонщики.

Официальный канал Moto GP опубликовал несколько скриншотов. Авария – страх: