Гонщиков швыряло по трассе, а их неуправляемые мотоциклы летели в соперников
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В австрийской гонке MotoGP случилась страшная авария, которая сразу привела к 20-минутной остановке заезда. Франко Морбиделли и Жоан Зарко зацепились мотоциклами и вылетели с трассы. Сами гонщики уже лежали на земле, а их мотоциклы продолжали движение и подскакивали рядом с трассой. Потом вылетели на дорогу – туда, где ехали остальные гонщики.
Официальный канал Moto GP опубликовал несколько скриншотов. Авария – страх:
А так выглядел Валентино Росси – это в него чуть не попали летящие мотоциклы:
Пострадавшие гонщики сразу отправились на медицинское обследование – с ними все в порядке. Зарко потом опубликовал пост в инстаграме, где показал на себе последствия инцидента и поблагодарил фанатов за поддержку. Франко Морбиделли уходил вместе с медиками, но с ним тоже все обошлось.
Так все было в динамике:
Хорошо, что все живы-здоровы.