мотогонки
валентино росси
Франко Морбиделли
Жоан Зарко
Поделиться:
Комментарии:
1
#мотогонки #валентино росси #Жоан Зарко #Франко Морбиделли

Гонщиков швыряло по трассе, а их неуправляемые мотоциклы летели в соперников

16 августа, 18:20

Внимание. В конце этого материала есть видео аварии. Если такое видео для вас неприемлемо – не включайте его.

В австрийской гонке MotoGP случилась страшная авария, которая сразу привела к 20-минутной остановке заезда. Франко Морбиделли и Жоан Зарко зацепились мотоциклами и вылетели с трассы. Сами гонщики уже лежали на земле, а их мотоциклы продолжали движение и подскакивали рядом с трассой. Потом вылетели на дорогу – туда, где ехали остальные гонщики.

Официальный канал Moto GP опубликовал несколько скриншотов. Авария – страх:

А так выглядел Валентино Росси – это в него чуть не попали летящие мотоциклы:

Пострадавшие гонщики сразу отправились на медицинское обследование – с ними все в порядке. Зарко потом опубликовал пост в инстаграме, где показал на себе последствия инцидента и поблагодарил фанатов за поддержку. Франко Морбиделли уходил вместе с медиками, но с ним тоже все обошлось.

Так все было в динамике:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
16 августа, 19:59

Хорошо, что все живы-здоровы.

ответить
Все теги
#мотогонки
#валентино росси
#Жоан Зарко
#Франко Морбиделли