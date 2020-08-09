Фалькенберг
чемпионат Швеции
Футбол
Мальме
Мяч четыре раза попал в штангу и прокатился по линии. А гола так и не было
09 августа, 16:23
«Фалькенберг» играл с «Мальме» в чемпионате Швеции. В первом тайме у команды получилась такая атака, что даже вратарь «Мальме» бросил играть и поверил в гол. Мяч ударился в обе штанги и прокатился по линии. Во время добивания – опять отскоки в штангу. Дальше ситуацию уже разрешили защитники.
Твиттер «Мальме» насчитал три попадания в штангу – четвертое сложно рассмотреть, потому что обзор перекрывает голова защитника. К этому моменту клуб уже играл в меньшинстве, но вел в счете. По раскладам в чемпионате Швеции «Мальме» безоговорочно лидирует в чемпионате, а «Фалькенберг» борется за сохранение прописки.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые