Мяч четыре раза попал в штангу и прокатился по линии. А гола так и не было

«Фалькенберг» играл с «Мальме» в чемпионате Швеции. В первом тайме у команды получилась такая атака, что даже вратарь «Мальме» бросил играть и поверил в гол. Мяч ударился в обе штанги и прокатился по линии. Во время добивания – опять отскоки в штангу. Дальше ситуацию уже разрешили защитники.