«Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов

В это время «Зенит» выложил видео, как команда узнала о чемпионстве. Много криков, эмоций. Кажется, больше всех визжал Нобоа. Посмотрите на это сами.

А вообще клубный аккаунт в твиттере отработал событие очень хорошо. На одно из видео даже попал очень редкий момент – как улыбается Алекандр Анюков.

Пока болельщики зажигали на улице, футболисты уже прибыли в терминал. Сразу же в здании их встретили сотрудники клуба с шампанским и куча камер. Игроки немного потусили внутри, а потом вышли к фанатам

Семак первый выступил от лица команды. «Я очень коротко. Мы, когда взлетали, не ожидали такого приема. Я лично счастлив. И я благодарю каждого из вас за нашу победу. Это наша общая победа! Наша и нашего города! С чемпионством вас! Ура!» – кричал в микрофон Семак.

В ответ на это болельщики зарядили кричалку про главного тренера.

Кстати, толпа не забывала героев этого сезона. Так, например, она пела про Заболотного: в чемпионском матче с «Ахматом» он отдал голевую передачу.