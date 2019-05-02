Хави идеально провел время в Катаре. Помогал беженцам, много забивал, выигрывал в лотерею
Даже интересно, что Хави завершает карьеру именно в Катаре. Для многих он закончил еще в 2015-м, когда летом бесплатно уехал в «Аль-Садд». «Барселона» отпустила без проблем, а в Катаре Хави ждал контракт на 10 миллионов евро в год. Деньги он отработал – скучать Хави не дали.
Зажигал уже с дебюта
Сначала все получилось в товарищеском матче – там Хави забил «Аль-Нассру» со штрафного. В первой игре чемпионата Катара Хави сделал голевую передачу. Кстати, тоже со стандарта. «Аль-Садд» выиграл у «Аль-Мезаймира» со счетом 4:0.
Только в чемпионате Катара на счету Хави 21 гол. Это на один мяч больше, чем в последних четырех сезонах в составе «Барсы». В азиатской Лиге чемпионов все получалось по-разному. Недавно Хави забил красивый мяч «Пахтакору» (2:1).
Был и грустный момент. В 2016 году «Аль-Садд» играл в ЛЧ с «Аль-Джазирой». Игра дошла до серии пенальти, где единственный промах совершил как раз Хави. Его сильно не ругали, но вышло неприятно.
Помогал беженцам
За пределами поля действия Хави тоже ценили. Летом 2016-го он выставил на аукцион собственную 9-метровую яхту «Pelopina». Ее испанец передал компании Proactiva Open Arms, а все средства пошли на помощь мигрантам. В то время они потоком пересекали Средиземное море.
Выиграл 229 тысяч евро в местной лотерее
Розыгрыш средств проводил Doha Bank – один из крупнейших банков в Катаре. Через конкурс банк поддерживал программу «Аль Дана», призывая своих клиентов экономить деньги. Миллионером мог стать любой, кто тоже поддерживал эту программу.
Хави повезло больше остальных – он забрал все 229 тысяч евро (миллион катарских риалов). «Я открыл свой счет в этом банке 5 декабря 2016 года, так как у меня была заинтересованность в программе «Аль Дана», – рассказал Хави после победы.
Стал послом ЧМ-2022
Из всех послов турнира Хави назначили первым. Тут важно, что Хави участвует в программе Generation Amazing. Это целый комплекс мероприятий, с помощью которых повышают интерес к ЧМ-2022. Generation Amazing проводит матчи для рабочих, а Хави участвует в них вместе с обычными людьми.
Хави – один из кураторов программы. В этой роли он посещает разные страны. Например, был в Индии. С помощью программы планируют развитие общество. Уже сейчас строятся новые футбольные поля, где каждый может поиграть в мяч без всякой зависимости от социального статуса.
К 2022 году в Generation Amazing хотят повлиять на жизнь миллиона молодых людей из неблагополучных мест. Их обеспечат безопасными местами для игры в футбол. Хави останется в программе даже после завершения игровой карьеры.
Может возглавить сборную на ЧМ
И это не просто какие-то слухи. О такой возможности Хави говорил еще в 2017-м, когда набирался опыта в работе с молодежной сборной Катара. Именно те ребята должны составить основу сборной в 2022 году.
Хави дал интервью L’Equipe и все подтвердил: «Моя цель – тренировать «Барселону», но здесь тоже интересный проект. В Катаре хотят, чтобы я помог им на ЧМ-2022».
Продлил на два, но заканчивает через год
В мае 2018-го Хави подписал новый с клубом двухлетний контракт. «Аль-Садд» планировал сохранить Хави до лета 2020 года. Тогда же пошли разговоры, что сразу после этого испанец сам возглавит команду. В игровой карьере Хави выдержал еще год. По его тренерской пока ничего официально не говорят.
Идеально завершает
За катарскую карьеру Хави выиграл все Кубки – эмира, шейха и наследного принца (да, там так много турниров). В апреле его команда наконец-то обеспечила себе чемпионство. «Аль-Садд» не брал этот трофей с сезона-2012/13.
Теперь празднование пройдет на фоне проводов Хави. Уйти чемпионом – классно и почетно.