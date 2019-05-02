Хави идеально провел время в Катаре. Помогал беженцам, много забивал, выигрывал в лотерею

Зажигал уже с дебюта

Сначала все получилось в товарищеском матче – там Хави забил «Аль-Нассру» со штрафного. В первой игре чемпионата Катара Хави сделал голевую передачу. Кстати, тоже со стандарта. «Аль-Садд» выиграл у «Аль-Мезаймира» со счетом 4:0.

Только в чемпионате Катара на счету Хави 21 гол. Это на один мяч больше, чем в последних четырех сезонах в составе «Барсы» . В азиатской Лиге чемпионов все получалось по-разному. Недавно Хави забил красивый мяч «Пахтакору» (2:1).

Был и грустный момент. В 2016 году «Аль-Садд» играл в ЛЧ с «Аль-Джазирой». Игра дошла до серии пенальти, где единственный промах совершил как раз Хави. Его сильно не ругали, но вышло неприятно.

Помогал беженцам

За пределами поля действия Хави тоже ценили. Летом 2016-го он выставил на аукцион собственную 9-метровую яхту «Pelopina». Ее испанец передал компании Proactiva Open Arms, а все средства пошли на помощь мигрантам. В то время они потоком пересекали Средиземное море.