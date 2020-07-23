кино
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Комментарии:
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#кино

Трейлер фильма «Вратарь Галактики» – русское фэнтези, где какой-то космический футбол спасает мир

23 июля, 19:15

скриншот из трейлера

Фильм «Вратарь Галактики» – это изменившийся мир, 2071 год и корабль-поле над Москвой. Там тоже есть спорт: футбол и битвы гладиаторов объединили в космобол. Матч космобола по сюжету – соревнование за целую планету.

Что еще интересного в этом фильме:

У него уже есть два трейлера. Первый:

И новый:

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Комментарии (3)
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Сэйв Этериджа
24 июля, 21:37
Комментарий удален пользователем
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Сэйв Этериджа
25 июля, 00:03

Извините, конечно, но уже по трейлеру кажется, что это очередной набросанный за три планерки фильм с очень стыдной задачей – удовлетворить социальный запрос. Зная «мастерство» организации, логотип которой показан на 0:17, реальные атрибуты жизни общества наверняка будут лишь маскировкой для настоящего посыла.


Смотря российские фильмы подобного формата, трудно избавиться от впечатления, что их единственная задача – адаптироваться под выбранные обстоятельства (здесь взяли популярный после ЧМ-2018 футбол) и доказать зрителю, что «сильная рука лидера» – это безумно круто.


Проводником «сильной руки» наверняка выступит седой тренер: будет гнобить вратаря, вызывая у зрителя негатив ровно до момента, когда его действия внезапно окажутся правильными. После этого все якобы встанет на свои места: окажется, что жестокость – из-за любви, чести, стремления к правде (выберите материю по вкусу).


Этот мотив будет прослеживаться как бы между строк, но сама по себе идея ее внедрения в семейный фильм – еще более обывательская, чем иллюстрация выражения «весь мир» с помощью склейки кадров Сиднейской оперы и пирамид в Египте. Резонанс от таких фильмов обычно вызывают лишь критикующие обзоры от киношных видеоблогеров.

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Юля Федорова
08 августа, 17:21

Я чисто сужу по своим впечатлениям и мне нравится то, что вижу!

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#кино