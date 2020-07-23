Трейлер фильма «Вратарь Галактики» – русское фэнтези, где какой-то космический футбол спасает мир

Фильм «Вратарь Галактики» – это изменившийся мир, 2071 год и корабль-поле над Москвой. Там тоже есть спорт: футбол и битвы гладиаторов объединили в космобол. Матч космобола по сюжету – соревнование за целую планету.

Что еще интересного в этом фильме:

Съемки стартовали в Москве еще в 2017-м.

Бюджет – 15 миллионов долларов.

Одну из ролей исполнил Михаил Ефремов. Сейчас он арестован.

Фильм могли показать еще осенью, но не хватило места в прокате.

Дата выхода фильма «Вратарь Галактики» – 27 августа.

У него уже есть два трейлера. Первый: