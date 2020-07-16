ЦСКА проиграл борьбу с «Локомотивом» из-за постоянных пенальти

«Локомотив» обыграл ЦСКА (2:1) и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. «Локо» точно не финиширует ниже третьего места, но зависит в том числе и от результатов «Краснодара». У ЦСКА все сложнее – два очка отрыва от «Краснодара», а у соперника есть игра в запасе. Отыграть такое за один тур почти невозможно, хотя ЦСКА был близок даже к серьезной борьбе с «Локомотивом».

Для клуба все испортили голы, пропущенные с пенальти. Так получилось с четырьмя последними мячами. Три из них пришлись на два матча. Вот изменения по таблице:

28-й тур