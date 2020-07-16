ЦСКА проиграл борьбу с «Локомотивом» из-за постоянных пенальти
«Локомотив» обыграл ЦСКА (2:1) и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. «Локо» точно не финиширует ниже третьего места, но зависит в том числе и от результатов «Краснодара». У ЦСКА все сложнее – два очка отрыва от «Краснодара», а у соперника есть игра в запасе. Отыграть такое за один тур почти невозможно, хотя ЦСКА был близок даже к серьезной борьбе с «Локомотивом».
Для клуба все испортили голы, пропущенные с пенальти. Так получилось с четырьмя последними мячами. Три из них пришлись на два матча. Вот изменения по таблице:
28-й тур
- «Локомотив» спас ничью в матче с «Уфой» из-за гола Джефферсона Фарфана. На тот момент разрыв между командами был четыре очка, но у ЦСКА оставалась игра с «Рубином».
- ЦСКА вел у «Рубина» до 88-й минуты, когда получил гол с пенальти. В собственной штрафной неудачно подкатился Обляков. «Рубин» сравнял – отрыв в четыре очка сохранился, хотя мог сократиться до двух.
29-й тур
- Очный матч «Локомотива» и ЦСКА. «Локо» забил с пенальти уже в первом тайме, когда неудачно сыграл Дивеев. В реальном времени отрыв вырос до семи очков.
- ЦСКА отыгрался во втором тайме, когда забил Влашич. Отрыв снова четыре. В конце игры «Локомотив» опять получил право на пенальти – Набабкин поднял руку в штрафной и коснулся мяча. Миранчук реализовал, «Локомотив» оторвался на семь очков.
Так Виктор Гончаренко в эфире «Матч ТВ» прокомментировал тенденцию с пенальти в ворота ЦСКА: «Почему три? В Ростове – два, в Краснодаре – один, в Сочи – один. Я уже сбился со счета, сколько пенальти в наши ворота поставили. А сейчас надежно стреляют дуплетом».
Никола Влашич стал лучшим игроком матча, но тоже говорил о пенальти: «За последние две игры мы получили три пенальти в свои ворота. Ничего не могу сказать, но без ВАР судья руку не увидел бы. Это сто процентов».