Вратарь Колумбии порезалась о стеклянную дверь. Врачи ампутировали ей ногу

Вратарь женского «Реал Сантандер» и Колумбии Йоханис Менко случайно наткнулась дома на стеклянную дверь. Стекло повредило ей бедренную артерию. Чтобы ее восстановить, врачам пришлось сделать две операции, но при этом ампутировать ногу.

Клуб и федерация футбола Колумбии призывают сдавать кровь. А игроки записали видеообращение в поддержку Менко.