Йоханис Менко
Вратарь Колумбии порезалась о стеклянную дверь. Врачи ампутировали ей ногу
03 июля, 19:22
Вратарь женского «Реал Сантандер» и Колумбии Йоханис Менко случайно наткнулась дома на стеклянную дверь. Стекло повредило ей бедренную артерию. Чтобы ее восстановить, врачам пришлось сделать две операции, но при этом ампутировать ногу.
Клуб и федерация футбола Колумбии призывают сдавать кровь. А игроки записали видеообращение в поддержку Менко.
Президент «Реал Сантандера» говорит, что Менко останется частью команды:
«К счастью, у Йоханис было социальное страхование, поэтому она получила всю необходимую помощь. Она – воин, и благодаря характеру уже оставила след в истории клуба. Йоханис вернется, чтобы сделать свою жизнь максимально хорошей».
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