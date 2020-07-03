Что нужно «Барсе» и «Реалу» для победы в лиге? Расклады на последние туры
Как выглядят первые места в чемпионате Испании за пять туров до конца:
Отставание «Барселоны» от «Реала» даже чуть больше чем четыре балла. При равенстве очков выше будет «Реал» из-за лучших личных встреч с «Барсой» (2:0, 0:0).
За оставшиеся пять туров «Барселоне» надо набрать на пять очков больше, чем за это же время наберет «Реал».
Какие матчи остались у лидеров?
«Реал»:
- «Атлетик» – «Реал»
- «Реал» – «Алавес»
- «Гранада» – «Реал»
- «Реал» – «Вильярреал»
- «Леганес» – «Реал»
«Барселона»:
- «Вильярреал» – «Барселона»
- «Барселона» – «Эспаньол»
- «Вальядолид» – «Барселона»
- «Барселона» – «Осасуна»
- «Алавес» – «Барселона».
Особенности календарей:
• Из пяти оставшихся соперников у «Реала» и «Барселоны» совпадают два – «Вильярреал» и «Алавес». «Вильярреал» здорово возобновил сезон (пять побед в шести матчах), «Алавес» – напротив – выступил слабо (пять поражений в шести матчах).
• Оставшиеся три соперника «Реала» – середняки «Атлетик» и «Гранада» плюс аутсайдер «Леганес». «Атлетик» после возобновления проиграл лишь раз («Барсе»), «Гранада» непредсказуема и нестабильна, а «Леганес» к тому времени наверняка вылетит (уже сейчас от 17-го места у него минус девять очков).
• Три соперника «Барсы» – середняк «Осасуна», болтающийся между серединой и зоной вылета «Вальядолид» и безнадежный аутсайдер «Эспаньол». Не исключено, что именно «Барса» оформит вылет «Эспаньола», постоянно играющий вничью «Вальядолид» ничем не страшен, да и «Осасуна», даже несмотря на три победы подряд, смотрится невнятно.
• Фактически календари у «Реала» и «Барсы» одинаковы, большой разницы между, скажем, «Гранадой» и «Вальядолидом» по результатам после рестарта совершенно нет. Тем хуже для «Барсы», которой нужно набрать на пять очков больше.
• «Барса» может набрать максимум 85 очков, а «Реал» при 85 выиграет чемпионат, так что ему в оставшихся пяти турах хватит и 11 очков. То есть выиграть четыре раза или же победить трижды (например, «Гранаду», «Леганес» и «Алавес»), но не проиграть «Атлетику» и «Вильярреалу».
С другой стороны, любая осечка «Реала» вместе с победой «Барсы» – сокращает отрыв до минимума. Во многом определяющим будет следующий тур:
- Еще не потерявший шансы на Лигу Европы «Атлетик» примет «Реал»;
- Сражающийся за зону Лиги чемпионов «Вильярреал» примет «Барсу».
Оба матча состоятся 5 июля.