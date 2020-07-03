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#Примера #Футбол #Барселона #Реал

Что нужно «Барсе» и «Реалу» для победы в лиге? Расклады на последние туры

03 июля, 17:40

AFLO / Global Look Press

Как выглядят первые места в чемпионате Испании за пять туров до конца:

Отставание «Барселоны» от «Реала» даже чуть больше чем четыре балла. При равенстве очков выше будет «Реал» из-за лучших личных встреч с «Барсой» (2:0, 0:0).

За оставшиеся пять туров «Барселоне» надо набрать на пять очков больше, чем за это же время наберет «Реал».

Какие матчи остались у лидеров?

«Реал»:

  • «Атлетик» – «Реал»
  • «Реал» – «Алавес»
  • «Гранада» – «Реал»
  • «Реал» – «Вильярреал»
  • «Леганес» – «Реал»

«Барселона»:

  • «Вильярреал» – «Барселона»
  • «Барселона» – «Эспаньол»
  • «Вальядолид» – «Барселона»
  • «Барселона» – «Осасуна»
  • «Алавес» – «Барселона».

Особенности календарей:

• Из пяти оставшихся соперников у «Реала» и «Барселоны» совпадают два – «Вильярреал» и «Алавес». «Вильярреал» здорово возобновил сезон (пять побед в шести матчах), «Алавес» – напротив – выступил слабо (пять поражений в шести матчах).

AFLO / Global Look Press

• Оставшиеся три соперника «Реала» – середняки «Атлетик» и «Гранада» плюс аутсайдер «Леганес». «Атлетик» после возобновления проиграл лишь раз («Барсе»), «Гранада» непредсказуема и нестабильна, а «Леганес» к тому времени наверняка вылетит (уже сейчас от 17-го места у него минус девять очков).

• Три соперника «Барсы» – середняк «Осасуна», болтающийся между серединой и зоной вылета «Вальядолид» и безнадежный аутсайдер «Эспаньол». Не исключено, что именно «Барса» оформит вылет «Эспаньола», постоянно играющий вничью «Вальядолид» ничем не страшен, да и «Осасуна», даже несмотря на три победы подряд, смотрится невнятно.

• Фактически календари у «Реала» и «Барсы» одинаковы, большой разницы между, скажем, «Гранадой» и «Вальядолидом» по результатам после рестарта совершенно нет. Тем хуже для «Барсы», которой нужно набрать на пять очков больше.

• «Барса» может набрать максимум 85 очков, а «Реал» при 85 выиграет чемпионат, так что ему в оставшихся пяти турах хватит и 11 очков. То есть выиграть четыре раза или же победить трижды (например, «Гранаду», «Леганес» и «Алавес»), но не проиграть «Атлетику» и «Вильярреалу».

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

С другой стороны, любая осечка «Реала» вместе с победой «Барсы» – сокращает отрыв до минимума. Во многом определяющим будет следующий тур:

  • Еще не потерявший шансы на Лигу Европы «Атлетик» примет «Реал»;
  • Сражающийся за зону Лиги чемпионов «Вильярреал» примет «Барсу».

Оба матча состоятся 5 июля.

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