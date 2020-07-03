Что нужно «Барсе» и «Реалу» для победы в лиге? Расклады на последние туры

• Оставшиеся три соперника «Реала» – середняки «Атлетик» и «Гранада» плюс аутсайдер «Леганес». «Атлетик» после возобновления проиграл лишь раз («Барсе»), «Гранада» непредсказуема и нестабильна, а «Леганес» к тому времени наверняка вылетит (уже сейчас от 17-го места у него минус девять очков).

• Три соперника «Барсы» – середняк «Осасуна», болтающийся между серединой и зоной вылета «Вальядолид» и безнадежный аутсайдер «Эспаньол». Не исключено, что именно «Барса» оформит вылет «Эспаньола», постоянно играющий вничью «Вальядолид» ничем не страшен, да и «Осасуна», даже несмотря на три победы подряд, смотрится невнятно.

• Фактически календари у «Реала» и «Барсы» одинаковы , большой разницы между, скажем, «Гранадой» и «Вальядолидом» по результатам после рестарта совершенно нет. Тем хуже для «Барсы», которой нужно набрать на пять очков больше.