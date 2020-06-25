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Игроки «Оренбурга» на изоляции из-за «признаков коронавирусной инфекции». Матч с Краснодаром – через два дня
25 июня, 13:57
Вот что сказал президент РПЛ Сергей Прядкин:
«У ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. Все они изолированы, проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время».
- 27 июня у «Оренбурга» матч с «Краснодаром».
- Предыдущую игру краснодарцев перенесли из-за вспышки коронавируса в «Динамо».
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